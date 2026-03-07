Grote sensatie bij OSM '75 uit Maarssenbroek. Zaterdag maakte voetbalicoon Wesley Sneijder (41) zijn debuut bij de amateurclub. Veel familieleden waren erbij.

De recordinternational (134 interlands) kwam ruim twintig minuten in actie. Hij stopte in 2019 zijn loopbaan in het betaald voetbal.

De tweebenige middenvelder keerde met OSM '75 terug in de vierde klasse van de amateurs tegen Focus '07. Jeffrey Sneijder (43), de oudere broer van Wesley Sneijder, is assistent-trainer bij de club uit Maarssenbroek. En zijn broertje Rodney (35) speelt er in het eerste elftal.

Jessey Sneijder

Zijn 21-jarige zoon Jessey Sneijder was getuige van de comeback van Sneijder senior. Tegen Sportnieuws.nl zegt hij: "Jazeker, ik heb genoten. Het was superleuk om naar te kijken. Het is wel even wennen. Het is lang geleden dat hij is gestopt. Dit is puur voor de leuk. Hier hoeft hij niet te presteren. Gewoon lekker voetballen."

Jessey kon zien hoe populair en bekend zijn vader nog altijd is. Maar voor hem is Sneijder natuurlijk gewoonweg zijn vader. "Het is wat het is. Ik zie hem als mijn vader. Ik ga er nuchter mee om. Hij heeft een paar ballen lekker weggerost. En er zijn drie punten binnen."

Jeffrey Sneijder

Ook broer Jeffrey Sneijder sprak met deze site. "Hij is wedstrijden met de Legends gewend, eens per twee maanden. Je ziet hoeveel arbeid je moet leveren. Ook hij moest mee in het geweld. Ik denk dat hij zich vergist heeft. Niet in het niveau, maar in de intensiteit vooral. Dit is meer vechten, rennen, vliegen. Ik denk dat hij zich vergist heeft in hoe moe hij zou zijn in 20 minuten. Ik zag hem na 10 minuten naar adem happen."

Carrière van Wesley Sneijder

Sneijder kwam in het verleden uit voor onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. Hij kwam sinds 2019 vrijwel alleen nog in actie bij speciale bijeenkomsten. Sneijder werkte mee aan het televisieprogramma Nog Eén Keer Fit en raakte gestimuleerd om weer te gaan voetballen.