Trainer Fred Grim zag noodlijdend toe hoe zijn Ajax de tweede helft compleet verzaakte. In zijn analyse was er in de eerste helft niks aan de hand en vond hij zijn ploeg goed voor de dag komen. Niets van dat kwam terug in de tweede helft, waardoor Ajax de wedstrijd verloor. Hij wil voorlopig niet meer spreken over het bereiken van de Champions League. "We moeten ook maar weer gaan winnen."

Ajax heeft in de laatste 7 duels maar 1 keer gewonnen. Dat is veel te weinig willen ze in de race blijven voor plek 2. Na het verlies tegen FC Groningen lijkt die plek momenteel heel ver weg. Ajax speelde een prima eerste helft, maar stortte volledig in tijdens de tweede helft. Het is een terugkerend thema in Amsterdam. "Het is lastig de vinger achter te krijgen", vertelt Grim op de persconferentie.

Tweede duels bij Ajax

Al vier wedstrijden lang vertelt Grim dat Ajax moeite heeft met de tweede bal, wanneer een ploeg lange ballen speelt. Tegen Excelsior, NEC, PEC en FC Groningen was dit een thema. "Die duels winnen schijnt moeilijk te zijn", is het korte antwoord van Grim. "We moeten de mouwen opstropen en op een andere manier verdedigen." Op de training ziet Grim het wel goed gaan. "Maar dat is anders dan als je naar tegenstanders kijkt met meer fysiek."

Grim houdt zich vast aan de eerste helft, die ten opzichte van het vorige duel in Zwolle veel beter was. De goede intenties doen hem al goed, ook al koopt Ajax daar helemaal niks voor. "We hebben ook gewoon weer een succesmoment nodig. Ik heb het idee dat dat nog kan komen. Ik hou me vast aan een aantal wedstrijden waarin we een goede helft hebben gespeeld, net als vandaag. Ik was daar zeer tevreden over en zag ook echt Ajax-combinaties."

Eigen toekomst

Ondanks de opbeurende woorden van Grim staat Ajax wel met lege handen na de 3-1 nederlaag en lijkt Champions League-voetbal steeds verder weg te zijn. Maarten Paes was nog strijdbaar en houdt de tweede plaats als doel, maar Grim zag daar toch een beetje vanaf. "Het is een pijnlijke nederlaag, voor de staf, supporters, spelers en de hele club. We moeten de volgende wedstrijd maar weer winnen, dat is het allerbelangrijkste. Dan zien we wel waar we vanaf dat moment naar kunnen kijken."

En of dat nog met Grim aan het roer gaat zijn? Steeds vaker wordt er gespeculeerd dat technisch directeur Jordi Cruijff maar de trainer van Jong Ajax moet doorschuiven. Hij heeft immers bij de Jong-tak wel een schockeffect teweeg gebracht. Grim wilde zelf niet veel zeggen over zijn positie. "Dat is niet aan mij, om daar een gevoel over te hebben. Ik weet in ieder geval dat ik samen met mijn staf alles doe om de wedstrijden te winnen, daar stoppen we veel tijd en energie in. Meer kunnen wij niet doen."