Wesley Sneijder maakte zaterdagmiddag zijn rentree als voetballer. Dat deed hij als amateur van de Utrechtse club OSM '75. Op een volgepropt sportpark keek de 41-jarige recordinternational van Oranje zijn ogen uit.

Stonden er zo maar ineens 134 interlands op het veld bij Sportpark Fazantenkamp in Maarssen. Die kwamen allemaal van Sneijder, die op de bank begon tegen koploper Focus'07 uit Culemborg. Na rust werd het geheime wapen van OSM van de bank getrokken.

"Het werd heel groot uitgemeten de afgelopen dagen. Maar voor mij moest het een plezierdingetje zijn. Dat is het ook geweest", aldus Sneijder na afloop tegenover Sportnieuws.nl. Toch was hij onder de indruk van de hoeveelheid media die op het knusse sportpark waren afgekomen. "Dat is logisch natuurlijk, maar het belangrijkste is dat ik plezier heb gehad."

Sneijder kan het fysiek weer aan

In zijn voetbalpensioen kwam Sneijder de nodige kilo's aan. Inmiddels is hij, met behulp van het programma Nog Eén Keer Fit, weer in staat om te voetballen. "Lopen is geen probleem. Ik heb gewacht op het moment dat ik het echt bij kon benen allemaal, ondanks dat ik 41 ben. Ik had altijd moeite met mijn knieën en enkels, dat zat altijd wat tegen. Maar dat gaat de laatste tijd veel beter. Daarom heb ik gezegd: ‘Ik ga af en toe een balletje trappen’. Dat is het leukste wat er is."

Benauwde overwinning

"Ik kwam natuurlijk op een klote-moment binnen. Met die 1-0 voorsprong en dat we een beetje onder druk stonden", analyseert Sneijder. Dat nam toe toen de thuisploeg met een man minder kwam te staan. "Dat maakt het er niet makkelijker op, maar de eerste minuten zitten weer in de beentjes." En die 1-0 werd ook de eindstand.

Sneijder houdt het de komende tijd lekker bij minuten maken. "Het is niet zo dat ik door OSM mee wil naar het WK. Dat is niet mijn ambitie. Dat is plezier hebben, omdat ik het leuk vind. Omdat ik het ook kan nu." Wel was het typerend dat hij rugnummer 10 droeg en de aanvoerdersband. Dat was niet gepland. "Gianluca (Nijholt, oud-FC Utrecht, red.) gaf hem op het veld. Ik zei ‘hoeft niet’. Maar hij stond erop. Dan accepteer ik hem."

Lekker de kantine in

Een cijfer wilde Sneijder niet plakken op zijn spel. "Ik heb drie ballen geraakt. Die ene die ik op doel schiet, als die iets eerder daalt… dat deed hij iets te laat", wil hij nog wel kwijt. Maar zijn grootste drijfveer om weer te voetballen: "Hoor je de muziek in de kantine? Daar ga ik zometeen naar toe. Dat is waar ik het voor doe."