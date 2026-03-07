Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is op zijn 41e weer gaan voetballen. De voormalig speler van onder meer Ajax, Inter en Galatasaray maakte zaterdag minuten bij vierdeklasser OSM’75.

Eind januari 2026 schreef Sneijder zich in als spelend lid van de club uit Maarssenbroek . In de weken daarna draaide hij zich warm voor zijn debuut. En dat kwam zaterdag. Bestuurslid Alexander de Mol noemt het 'een legendarische dag voor de club'.

Op de bank

Sneijder nam op Sportpark Fazantenkamp voor aanvang van de wedstrijd tegen koploper Focus ’07 uit Culemborg plaats op de bank. Nummer twee OSM ’75 had vijf punten minder dan Focus. Maar de club beschikt nu dus wel over een geheim wapen.

Na rust werd dat wapen ingezet. Gehuld in een shirt met rugnummer 10 kwam Sneijder het veld in. Gelijk kreeg hij de aanvoerdersband om. Hij speelde een minuut of 20 mee. De stand was bij zijn entree 1-0 voor OSM en dat bleek ook de eindstand.

Koppie erbij

Hoofdtrainer Berry van Dijk zegt tegenover het AD dat Sneijder dit in de groepsapp schreef: "Er zal ongetwijfeld veel op ons af komen, maar het belangrijkste is dat we winnen." En dat is Van Dijk met hem eens: "Dit is simpelweg de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We moeten ons koppie erbij houden."

De hele buurt is uitgelopen, volle bak op sportpark Fazantenkamp voor de topper in de Vierde Klasse E tussen OSM’75 en Focus’07. En ook een beetje voor Wesley Sneijder, die bij de thuisploeg op de bank zit. pic.twitter.com/IpEpjWyVaB — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) March 7, 2026

Op het moment dat Sneijder verscheen om op de bank plaats te nemen, kreeg de stadionspeaker hem ook in de smiezen. Die zei: "Dames en heren, gaat u staan voor onze eigen Wesley Sneijder!" Vervolgens werd Sneijder aan alle kanten aangeklampt om handtekeningen uit te delen.

Fit

Wesley Sneijder speelde zijn laatste officiële wedstrijd in 2019. Tijdens zijn loopbaan kwam hij uit voor topclubs als Ajax, Real Madrid, Inter en Galatasaray. Met 134 interlands groeide hij bovendien uit tot recordinternational van het Nederlands elftal.

Jeffrey Sneijder (43), de oudere broer van Wesley Sneijder, is assistent-trainer bij de club uit Maarssenbroek. En zijn broertje Rodney (35) speelt er in het eerste elftal.

