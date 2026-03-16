Dat ADO Den Haag vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie gaat promoveren is zo goed als zeker. Dinsdag kan het al gebeuren, als de club aantreedt tegen Jong FC Utrecht. De fans zijn klaar voor een feest. Maar dat mogen ze niet overal gaan vieren waar ze maar willen.

ADO Den Haag heeft de eigen supporters opgeroepen niet het veld te betreden, mocht de club dinsdagavond promotie naar de Eredivisie zekerstellen. ADO keert bij een overwinning voor het eerst sinds 2021 terug naar het hoogste niveau.

Dringende oproep

De club doet een dringende oproep aan de supporters om op de tribunes te blijven en het veld niet te betreden, mocht er iets te vieren zijn. "Hoe groot de emotie of vreugde op dat moment ook is, het betreden van het veld kan consequenties hebben in de vorm van boetes, stadionverboden en andere sancties, zowel voor individuele supporters als voor de club", laat de clubleiding aan de fans weten.

ADO Den Haag promoveerde in 2008 voor het laatst naar de Eredivisie. De club bleef toen dertien seizoenen lang actief op het hoogste niveau. De club speelt nu voor het vijfde seizoen op rij in de eerste divisie en is daar de koploper.

Huldiging

Het is nog niet bekend wanneer en waar ADO Den Haag wordt gehuldigd. Dat laat de gemeente weten. Na de wedstrijden van vrijdag en zaterdag heeft ADO in de tussenstand 19 punten voorsprong op De Graafschap en 21 punten voorsprong op Willem II. In de Eerste Divisie zijn nog zeven speelronden te gaan.

Rellen

ADO was in mei 2022 voor het laatst zo dicht bij promotie, maar de beslissende play-offwedstrijd tegen Excelsior ging verloren. Na afloop braken hevige rellen uit. Veel ADO-fans bestormden het veld en gooiden met vuurwerk naar Excelsior-supporters die nog op de tribune zaten. Buiten het stadion werden politieagenten met stenen bekogeld. Eén agent kreeg een klap met een regenpijp in het gezicht, iemand anders sloeg met een kettingslot op de rug van een politiehond.

Stadionverbod

Meer dan vijftig relschoppers kregen een landelijk stadionverbod, in sommige gevallen van meer dan tien jaar. Meerdere mensen werden ook veroordeeld tot gevangenisstraffen. Uit onderzoek bleek dat de beveiliging van het stadion totaal niet op orde was. Wanneer iemand door het controlepoortje liep, konden anderen meeglippen.

Doordat identiteiten niet werden gecontroleerd, konden hooligans met stadionverboden gewoon bij de wedstrijd zijn. Iemand van buiten kon met een honkbalknuppel het stadion in lopen. ADO werd verplicht om de veiligheid in en rond het stadion te verbeteren.