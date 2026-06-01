Georginio Wijnaldum (35) tekende in september 2023 een contract bij de Saudische club Al-Ettifaq. Bijna drie jaar later is het avontuur klaar. De club bevestigde maandag dat de voormalig Oranje-international afscheid neemt.

Wijnaldum was een belangrijke speler bij Al-Ettifaq, want hij droeg de aanvoerdersband. Hij streek neer in de Saudi Pro League op een moment dat er veel meer supersterren zich lieten verleiden om die kant op te gaan. Het bekendste voorbeeld is Cristiano Ronaldo, die nog altijd voor Al-Nassr speelt.

Wijnaldum werd destijds herenigd met Jordan Henderson, zijn voormalige teamgenoot bij Liverpool, die later naar Ajax ging. De club schrijft op zijn socials: "Het hoofdstuk is klaar, maar hij blijft een legende. Bedankt, Gini."

100 wedstrijden

In mei vierde WIjnaldum nog zijn honderdste optreden in het shirt van de club. Op Instagram schreef de Rotterdamse middenvelder: "Een enorme mijlpaal — 100 wedstrijden in het shirt van Ettifaq. Dankbaar voor elk moment, elke uitdaging en alle steun die ik onderweg heb gekregen. Het is een ongelooflijke reis geweest om deze club te vertegenwoordigen, en ik ben trots op wat we tot nu toe samen hebben opgebouwd. Dank aan mijn teamgenoten, coaches, staf en vooral de fans die ons door dik en dun steunen. God zegene jullie."

Al Ettifaq eindigde in de competitie afgelopen seizoen als zevende. Wijnaldum speelde 33 wedstrijden en scoorde zestien keer.

WK voetbal 2026

Wijnaldum had nog hoop dat hij met Oranje mocht meedoen aan het WK voetbal 2026, dat half juni begint. In mei deed Oranje-bondscoach Ronald Koeman nogmaals de deur dicht. Sinds het EK 2024 had hij Gini niet meer opgeroepen.

Koeman zei: "Nee, hij staat niet op de lijst. Ik heb Gini twee maanden geleden bij mij thuis gehad en toen hebben we een gesprek gehad. Dat was redelijk laat, het was de evaluatie tijdens het EK in 2024. . Het is daarna ook niet over het WK gegaan, ook omdat het voor mij een gepasseerd station is. Voor hem was dat blijkbaar nog niet helemaal duidelijk."

Marten de Roon

Na het EK voetbal 2024 zei Koeman dit over Marten de Roon en Wijnaldum: "Zeg nooit nooit, maar er moeten wel rare dingen gebeuren mocht ik ze nog oproepen. Dit is in principe wat de beslissing is. Koeman had al wat langer in zijn hoofd om afscheid te nemen van de routiniers. Ik denk ook wel dat ze het aangevoeld hebben, gezien de reactie naar mij toe." Eindstand is De Roon is echter wel opgeroepen voor het WK 2026.

The chapter closes, but the legend remains forever, Thank you Gini🙏#Ettifaq💚❤️ pic.twitter.com/3eeOSHKbkp — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) June 1, 2026

