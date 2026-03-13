Dick Advocaat legde in februari zijn werk neer als bondscoach van Curaçao. Daardoor mist De Kleine Generaal het WK voetbal. Advocaat (78) wil zijn volledige aandacht geven aan zijn dochter, die kampt met gezondheidsproblemen. Zijn vriend en voormalig assistent Cor Pot geeft een update.

Pot was vrijdag te gast bij Vandaag Inside. "Hoe het nu met zijn dochter gaat?", zo begint hij zijn update.

"De laatste berichten zijn dat het redelijk goed gaat. De chemokuren slaan aan, dus dat is heel belangrijk. Dat was een heel goed bericht wat hij gisteren kreeg. Hij was er zwaar van onder de indruk en het kostte hem een paar jaar van zijn leven, bij wijzen van spreken."

Afscheid

Naast Advocaat heeft ook assistent Pot afscheid genomen, net als teamarts Casper van Eijck. "Dick en ik werken altijd samen. Zijn brood is mijn brood", leg Pot uit.

Curaçao plaatste zich vorig jaar met 156.000 inwoners als kleinste land ooit voor een WK. Advocaat zou komende zomer de oudste bondscoach ooit op een mondiale eindronde zijn geworden. Vrijwel alle internationals van Curaçao zijn geboren in Nederland.

Terugkeer?

Pot speculeert dat Advocaat wellicht terugkeert als bondscoach, mocht de situatie met zijn dochter dat toestaan. “Dick heeft wel de neiging om te zeggen dat hij stopt, om vervolgens toch door te gaan. Je weet het dus nooit", aldus Pot.

Van der Gijp stipt aan dat zo'n besluit wel kan stuiten op bezwaar bij de opvolger van Advocaat, Fred Rutten. "Je kunt Rutten nu toch niet meer aan de kant zetten?", werpt hij op.

WK voetbal

Curaçao speelt op het WK in het Amerikaanse Houston op 14 juni het eerste duel ooit op een WK, met Duitsland als tegenstander. Op 20 juni volgt in Kansas City een duel met Ecuador, waarna het de groepsfase afsluit op 25 juni met een wedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia.

Curaçao begint volgende maand de voorbereiding op het WK met de FIFA-Series in Australië, waar de ploeg speelt tegen China (27 maart) en het gastland (31 maart).

Fred Rutten

Rutten legde uit waarom hij met een toevoeging aan de bestaande staf van Curaçao komt. Daarbij heeft hij gezocht naar mensen die kunnen werken "aan de verbetering van de fysieke en mentale fitheid van de spelers" en geen andere projecten of verplichtingen hebben. Het gaat om Roel Coumans (veldtrainer), Arno van Zwam (spelhervattingen), Suzanne Huurman (teamarts) en Alessandro Schoenmaker (fitnesstrainer). Met de bestaande leden heeft de staf van de nationale selectie van Curaçao op het WK bijna twintig personen.

De eerste wedstrijd van Curaçao op het WK is tegen Duitsland. Rutten gaf aan dat de fitheid van de spelers heel belangrijk is. "Je krijgt in elke wedstrijd een of twee kansen. We moeten, ook tegen Duitsland, minstens één keer proberen te scoren en verder zorgen dat we geen tegendoelpunt krijgen."