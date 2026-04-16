Het Nederlands elftal gaat komende zomer naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Oranje zal uiteraard worden gevolgd door hun hondstrouwe supporters. Maar die zijn daar wel wat voor kwijt, zo blijkt uit onderzoek.

Nederland is ingedeeld in Groep F met Japan, Zweden en Tunesië. De openingswedstrijd wordt afgewerkt in Dallas Stadium tegen de Japanners. Vervolgens blijft Oranje in de staat Texas voor het groepsduel met Zweden in Houston. De afsluiter vindt plaats tegen Tunesië in Kansas City, waar ook het basiskamp van het Nederlands elftal is.

Pittig prijskaartje voor fans Nederlands elftal op WK

Dat het geen goedkoop WK zou gaan worden voor de fans van Oranje, was al bekend. Inmiddels is er onderzoek gedaan door experts van LiveFootballTickets. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat Nederlanders na de Duitsers het duurste uitzijn qua kosten als het gaat om Europese landen. De gemiddelde kosten: 52.115 euro. Maar dan moet het Nederlands elftal wel de finale bereiken.

Daarbij zitten de groepsfase (6785 euro) en knockout-fase (45.330 euro) inbegrepen. Voor wie op zoek is naar de meest exclusieve tickets, lopen de kosten op tot een schrikbarend bedrag van €184.360 in zijn totaliteit.

Duurste landen

Supporters van Mexico zijn helemaal de pineut. De kosten voor hen tijdens alleen al de groepsfase: gemiddeld 14.445 euro. Daarmee steken ze met kop en schouders boven de andere landen uit. De Verenigde Staten (9970 euro) en Brazilië (8491) maken de top-3 compleet.

Duurste wedstrijden

De onderzoekers hebben ook gekeken naar wat de duurste wedstrijden staan. Uiteraard staat de finale in New York New Jersey Stadium met stipt op één. Het goedkoopste ticket is daar gemiddeld zo'n 6512 euro. Voor de duurste kaartjes is men 110.032 euro kwijt. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika staat tweede op de lijst, met kosten variërend van 2189 euro (goedkoopste) tot 11.867 euro. De halve finales in respectievelijk Dallas en Atlanta staan gezamenlijk op plek 3.