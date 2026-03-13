Wesley Sneijder was onlangs weer te bewonderen op een voetbalveld. Dat deed hij bij een Nederlandse amateurclub. Maar er komt weer een nieuw avontuur als voetballer bij. Daarvoor trekt Sneijder net als veel andere grote namen uit de voetbalwereld naar Curaçao.

Sneijder en co komen namelijk in actie tijdens het Legends Football Tournament Curaçao op het eiland. Het is alweer de vierde editie van het evenement en de organisatie spreekt van 'de meest spectaculaire editie tot nog toe'. Dat heeft deels te maken met de enorme rits aan grote namen.

Andere grote sterren aanwezig

Namens Nederland zijn Sneijder, Maarten Stekelenburg en Clarence Seedorf van de partij. Ook uit Brazilië komen grote namen. Rivaldo en Lúcio zijn aanwezig, maar de écht grote blikvanger is voormalig topvoetballer Ronaldinho. Daarnaast vallen ook ex-topspelers als Ricardo Quaresma (Portugal), Guti (Spanje), Fernando Morientes (Spanje), Marco Materazzi (Italië), Luca Toni (Italië) en Alessandro Nesta (Italië) op.

De wedstrijden worden op 9 en 10 april gespeeld. Het gaat niet om een reguliere wedstrijd, maar om potjes vijf tegen vijf. De wedstrijden duren tweemaal een kwartier. Ook gastland Curaçao levert een aantal spelers.

Sneijder weer fit

Sneijder verschijnt in elk geval topfit op het veld. De voorbije maanden ging hij voor een televisieprogramma de uitdaging aan om weer écht fit te worden. Dat deed hij voor Nog Eén Keer Fit van PowNed. Sneijder viel flink af. Onlangs maakte hij ook minuten op de Nederlandse velden. Dat deed hij voor amateurclub OSM '75, waar hij in een competitieduel twintig minuten voor tijd inviel.

De voormalig topspeler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en het Nederlands elftal genoot volop, maar het duel kreeg wel een vervelend staartje. De slotfase van de wedstrijd moet namelijk worden overgespeeld omdat de trainer een wisselmoment te veel hard gebruikt. De laatste acht minuten moeten daarom nog één keer worden gespeeld. Sneijders team verdedigt met tien man een 1-0 voorsprong.

Het is nog de vraag of Sneijder, die wel kon lachen om het merkwaardige incident, daar bij kan zijn. Fit genoeg is hij zeker. "Alleen heb ik wel gezegd dat ik alleen meedoe als mijn agenda het toelaat." Begin april kan hij in elk geval niet, want dan zit de oud-middenvelder op Curaçao.