Gerald Sibon staat in een bijzonder rijtje van winnaars van de KNVB Beker. Met vier verschillende clubs won hij vijf keer de beker. Daarmee is hij een echte cultheld van het bekertoernooi. Hij blikt terug op zijn meest memorabele winst én voorspelt de winnaar van vanavond. "Als ik moest kiezen dan wint..."

Gerald Sibon is een vreemde eend in de bijt bij namen als Rob Witschge, Johan Cruijff en John Metgod. Allemaal wonnen ze de beker meerdere keren, maar Sibon deed dat met clubs die ook buiten de top-3 van Nederland vielen. Hij won de beker ook met Roda JC en sc Heerenveen. Vandaar dat hij de meest gepresenteerde speler is in de nieuwe badjas voor de bekerwinnaars, daar staan vier clubs van hem in.

Bekergevoel

Sibon is nog altijd gek op het bekertoernooi, vertelt hij in gesprek met deze website. "De eerste keer weet ik nog goed, dat was een hele beleving. Dat is zo'n 30 jaar geleden en ik weet nog goed dat ik er simpel in stond. We gaan het allemaal wel zien, ik ga lekker een wedstrijdje spelen", zegt hij laconiek.

Dat werd toch wel even wat anders, want hij zorgde ervoor met Roda JC dat de beker naar Kerkrade kwam. "Ik merkte toch wel dat dit impact had op alles en iedereen. Mensen stonden langs de weg, het was een groot feest. Dat was stiekem toch wel heel leuk. Daar had ik van tevoren geen rekening mee gehouden."

'Je laadt je anders op'

Wat betreft Sibon blijft dan ook alles rondom de bekerfinale speciaal, van de persconferenties vooraf tot aan de finale in De Kuip met de supporterspleinen eromheen. "Je moet de beleving zo speciaal mogelijk maken. Zeker voor clubs die geen kampioen worden, is dit echt iets wat je kan winnen. Daar moet je wat speciaals van maken", vindt hij. Ook stuurt hij de uitspraak dat de voorbereiding van teams hetzelfde is als altijd, naar het land der fabelen. "Je laadt je gewoon totaal anders op. Je speelt niet voor 5000 man maar 50.000 duizend. Dat gaat ook wel even tekeer."

Sibon vindt het lastig een favoriete bekerfinale eruit te pikken. Hij won hem als eerst met Roda JC, daarna twee keer met Ajax, een keer met PSV en de laatste bekerwinst was met sc Heerenveen. "De eerste en de laatste waren mooi, want we werden in een underdogpositie gezet. Maar met Heerenveen was wel het meest bijzonder. Er werd gewonnen op strafschoppen met en ik maakte de beslissende. Dat maakte alles tien keer heftiger."

Voorspelling

Vanavond staan er ook twee outsiders tegenover elkaar: NEC en AZ. De twee coaches spraken van een wedstrijd die gelijk op zou gaan. Sibon verwacht een overwinning voor NEC. "Zij maken de meeste indruk dit jaar, ze hebben grote impact op de Nederlandse competitie. AZ is daarbij wat gehinderd geweest door blessures, ze zijn wat minder dominant. Als ik moest kiezen dan wordt het NEC, maar gelukkig ga ik daar niet over", besluit hij met een knipoog.