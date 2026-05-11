De chaos bij Curaçao is vlak voor het WK compleet. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutten eerder deze maandag gebeurt er van alles rondom het nationale elftal. Kees Jansma, de perschef van Curaçao, legt ook per direct zijn taken neer. Dat laat hij weten aan deze website. "Dat heeft niks te maken met de keus voor de een of de ander, maar met hoe het tot stand gekomen is."

Kees Jansma verlaat de staf van Curaçao vanwege de recente ontwikkelingen bij de bond. Na het aftreden van Dick Advocaat kwam Fred Rutten voor de groep te staan, Jansma besloot toen te blijven. Nu Rutten onder druk vertrekt en Advocaat weer moet komen, stapt Jansma op. "Ik vind de situatie rondom de bondscoach onrechtvaardig en onacceptabel voor mijzelf", legt hij zijn keuze uit aan Sportnieuws.nl.

Uitleg Kees Jansma

"Dit heeft niks te maken met de keus voor de een of voor de ander, maar met hoe het tot stand is gekomen. Eerst is Dick Advocaat opgestapt en dat is verdrietig en treurig. Dat vind iedereen ook erg. Maar vervolgens, als het beter gaat, moet de volgende weer verdwijnen. Ik vind dat niet juist. Dat gaat mij een brug te ver", besluit hij zijn verklaring.

Jansma ging in 2024 met Advocaat en Cor Pot het avontuur bij Curaçao aan en presteerde het onmogelijke. Curaçao plaatste zich voor het WK voor het eerst in de geschiedenis van het eiland. Daarna werd al snel duidelijk dat Advocaat niet naar het WK zou gaan vanwege gezondheidsproblemen in de familie.

Bliksemvertrek Fred Rutten

Rutten werd naar voren geschoven als nieuwe bondscoach, maar hij stapte maandag alweer op. Sinds het nieuws dat het goed gaat met de gezondheid van de dochter van Advocaat kwam er steeds meer drang om de oude bondscoach terug te halen naar Curaçao. Volgens de media wilden de spelers dit maar al te graag en ook sponsor Corendon ging zich ermee bemoeien. De bond hield eerst vast aan Rutten, maar de druk op hem werd uiteindelijk te groot.

