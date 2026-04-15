Dirk Kuijt is in een gesprek met zaakwaarnemer Rob Jansen openhartig over de dingen die hij momenteel erg mist in zijn leven. In de podcast Een Op Een vertelt hij dat er in ieder geval een ding is dat hij graag anders zou zien in zijn leven. "Hen zou ik graag meer zien dan dat nu het geval is."

Dirk Kuijt is zeer openhartig in gesprek met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen over de moeilijkheden in zijn leven. Als profvoetballer hield hij erg van het leven en wilde hij iedereen om zich heen daar deel van laten uitmaken.

'Heel weinig vrienden overgehouden'

Hij dacht een grote vriendenkring te hebben, maar al gauw bleek dat heel anders te zijn wanneer hij het zelf moeilijk kreeg. " Op een gegeven moment is het lastig om te meten wat echte vriendschap is. Ik heb veel mooie dingen meegemaakt, maar toen het mis ging heb ik er heel weinig overgehouden. Vaak had het niet te maken met de vrouw aan de andere kant van de tafel, maar het niet kunnen dealen met de situatie waar ik in zat", vertelt hij.

Terwijl Kuijt in de voetballerij ongekend succesvol was, kende hij zijn uitdagingen wel buiten het veld. Zijn vader heeft hem zelfs nog gewaarschuwd, vertelt Kuijt in de podcast Een op Een. "Mijn vader was nooit graag in de publiciteit en hield zich op de achtergrond. Hij was erg ziek, maar reikte mij toch de Gouden Schoen (in 2006, red.) uit. H j wilde dat graag voor mij doen. Dat was een mooi moment, dat hij dat uitreikte. Mijn vader waarschuwde mij wel vlak voor hij stierf, dat ik met bepaalde mensen moest opletten."

Kinderen van Kuijt

Ondertussen is het leven van Kuijt is rustiger vaarwater beland en dat zou hij nooit meer anders willen zien. Toch steekt er nog één ding voor hem. " Wat heb ik nou nodig in mijn leven? Dat is mijn familie, mijn mensen om mij heen. Ik zou mijn kinderen meer willen zien dan dat ik nu doe", noemt hij als belangrijk punt op.