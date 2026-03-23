De TV-zender ESPN heeft excuses aangeboden over een opvallend moment tijdens de Klassieker. Plots werd er een reclameblok ingestart, maar de zender erkent nu dat dit kwam door een 'persoonlijke fout'.

Feyenoord en Ajax speelden zondag de meest beladen wedstrijd van de Eredivisie in de Rotterdamse Kuip. In het eerste kwartier waren er wel wat kansen op een openingstreffer, maar een doelpunt viel er nog niet na vijftien minuten spelen. Wel werden de kijkers onaangenaam verrast tijdens de uitzending van ESPN. Iets wat voor grote woede zorgde.

Na een kwartier spelen werd er plotseling een reclameblok ingestart. Er kwam een reclame van ESPN zelf over de wedstrijden van Jong Oranje voorbij, waarna er na een seconden of 30 snel weer terug werd geschakeld naar de wedstrijd. Een foutje vanuit de regie bij de zender, maar dat foutje wordt ESPN absoluut niet in dank afgenomen door de kijkers die de wedstrijd op TV volgen. Zo werd de zender op X 'amateuristisch en knettergek' genoemd.

Excuses van ESPN

Tijdens de wedstrijd werd er door de commentatoren en de analisten niet meer over gesproken, maar na de wedstrijd kwam ESPN met excuses voor het instarten van het reclameblok. "Het betrof een menselijke fout in de eindregie waardoor per ongeluk een reclameblok werd ingestart. We snappen die klachten heel goed. Hier passen alleen maar excuses van onze kant. Dit was na ongeveer twintig seconden weer hersteld. Kortom, een menselijke fout en zeker geen gewoonte", zo komt de zender met een reactie tegenover ANP.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in een gelijkspel. Een uitslag waar beide ploegen niet veel mee opschoten. NEC speelde ook gelijk in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, waardoor er weinig veranderde in de strijd om plek twee in de Eredivisie.