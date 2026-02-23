De gokverslaving van voetbalster Sherida Spitse ging door haar openhartigheid afgelopen week als een lopend vuurtje door Nederland. De voormalig Oranje Leeuwin vertelt in haar binnenkort uitkomende boek over onder meer die verslaving. Een aantal dagen nadat het bekend werd, vertelt Spitse over de veelal positieve reacties die ze heeft gehad.

Op 24 februari komt het boek Sherida, open kaart officieel uit. Oud-sportverslaggever Peter van der Meeren schetst daarin haar weg van het EK 2017 naar de turbulente fase in haar privéleven. Spitse laat in het boek weten dat het voor haar allesbehalve eenvoudig is om haar diepste gevoelens onder woorden te brengen.

Verslaving

Dat maakt het des te meer bijzonder dat de voetbalster van Ajax zo openlijk vertelt over één van haar grootste problemen: haar gokverslaving. In een drang naar afleiding van een stukgelopen relatie, kwam de recordinternational van de Oranje Leeuwinnen in aanraking met online gokken. Uiteindelijk leidde dat tot desastreuse gevolgen. Zo moest Spitse onder meer noodgedwongen een Rolex verkopen en had ze hulp van haar ouders nodig.

Het nieuws werd breed opgepakt in de Nederlandse voetballerij. Dat juist een dergelijk sterke vrouw met zulke leiderskwaliteiten zo openlijk sprak over zaken waar normaal een taboe op ligt, verbaasde vriend en vijand. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (0-0) afgelopen weekend ging het voor de camera's over alle reacties die ze kreeg na haar ontboezeming.

Positieve reacties

"Ik was eerst vooral bezig met de wedstrijd zelf", zo begint Spitse zoals het een echte topsporter betaamt tegenover de camera's van ESPN. "Maar ik heb veel positieve reacties gehad. Dat het knap is dat ik dit soort dingen durf te delen."

"En ik doet het niet alleen voor mezelf", vervolgt de 248-voudig international. "Maar ook om te laten zien dat je nooit alleen bent. Je kan er bovenop komen met alles dat je meemaakt. Waar je ook mee struggelt. Dat je daarnaast ook nog moet blijven presteren, dat kan wel."

Open Kaart

"Je doet dat alleen niet alleen", vertelt Spitse. "Je moet het met meer mensen doen. Dat is eigenlijk waarom ik bepaalde dingen deel in mijn boek. Daarom heet het boek ook Open Kaart." Het komt niet vaak voor dat voetballers nog tijdens hun actieve carrière met zulke ontboezemingen naar buiten treden.

"Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die denken van: waarom deel je dat? Dat is altijd wel zo, dat weten we ook allemaal. Maar tot nu toe zijn de meeste reacties positief", zo besluit Spitse. De volle focus van de 35-jarige middenvelder kan nu weer volledig op haar club Ajax. De Amsterdammers staan er op een vierde plek, met zeven punten achterstand op koploper FC Twente, teleurstellend voor.