Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens (33) is voor de tweede maal zwanger en inmiddels is bekend wat het geslacht is van het aanstaande kindje. Samen met haar man, oud-keeper Benjamin van Leer, heeft Martens al een zoon, Lowen.

In RTL Boulevard onthult Martens dat ze wederom een jongen krijgt. "Ik was al bijna het eerste trimester door en toen was ik alweer zwanger", zegt ze verbaasd. Ze had niet verwacht zo snel na haar eerste kind wederom zwanger te worden. "We krijgen nog een jongetje, dus een boys-mom."

Carrière

Martens nam in 2025 afscheid van haar topsportcarrière. Ze begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze de overstap naar PSG. Na haar zwangerschap van Lowen speelde ze geen wedstrijd meer voor de club. Toen haar contract afliep besloot ze te stoppen met de sport.

Benjamin van Leer

Martens en Van Leer zijn sinds 2018 een stel en gaven elkaar in juni 2023 het ja-woord. Haar man Van Leer heeft ook een voetbalcarrière achter de rug. Hij was keeper bij onder meer Ajax en Roda JC. De twee houden zich nu bezig met onroerend goed in Spanje.

"We investeren, genieten en groeien, en dat alles genietend van het zonnetje. We zijn zo dankbaar dat we deze reis mee mogen maken in het zuiden van Spanje. Mijn man heeft altijd een oog voor mooie nieuwe kansen", schreef Martens ooit over hun nieuwe project.

Afscheid

Bij haar afscheid schreef Martens: "Als klein meisje droomde ik ervan om profvoetballer te worden, iets dat toen amper bestond. Ik had me nooit kunnen voorstellen hoe ver die droom me zou brengen. Vorig jaar zwaaide ik af bij het nationale elftal en nu heb ik zelf besloten om ook met pensioen te gaan van clubvoetbal. Ondanks verschillende geweldige kansen om door te gaan, heb ik ervoor gekozen om weg te stappen van het spel waar ik zoveel van hou en dit hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten."

Ze werd in 2019 uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld. In 2017 werd ze met de Oranje Leeuwinnen de kampioen van Europa.