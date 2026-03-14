PSV heeft een pijnlijke tik gekregen in de jacht op het vroegste kampioenschap in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz kon bij een eigen zege en een nederlaag van Feyenoord zondag al kampioen worden. De koploper liep echter opnieuw averij op tegen NEC: de Nijmegenaren wonnen met 2-3 in Eindhoven.

Eerder dit seizoen won de ploeg van Peter Bosz wel met 5-3 in de competitie bij NEC. PSV en NEC kwamen elkaar onlangs nog tegen in de halve finale van het bekertoernooi. Beide teams maakten er in Nijmegen toen een waar spektakelstuk van en NEC trok uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind. PSV wilde in Eindhoven revanche nemen. Dat lukte echter niet.

Enorme ketsers bij PSV

Bij de huidige editie in het Philips Stadion werd de ban ook al vroeg gebroken door Bryan Linssen. De routinier werd fraai diep gestuurd door PSV-target Sami Ouaissa en profiteerde daarbij van een uitglijder van Matej Kovar. De PSV-doelman was daardoor te laat en zag Linssen de bal door zijn benen binnen schuiven: 0-1.

In de 38e minuut zorgde diezelfde Linssen voor een verdubbeling van de score na flink geblunder in de PSV-defensie. Yarek Gasiorowski liet zich eenvoudig van de bal zetten door Linssen, waarna Kovar ook in de fout ging door over de bal heen te duiken: 0-2. Er werd door de VAR nog gekeken naar een handsbal van Linssen, maar uiteindelijk bleek dat niet strafbaar volgens de arbitrage niet het geval.

PSV schrikt wakker

De matige eerste helft van PSV werd tóch nog positief afgesloten door een treffer van Kiliann Sildillia. De Franse rechtsback kreeg de bal bij een corner voor zijn voeten, waarna hij 'm achter NEC-doelman Jasper Cillessen schoot: 1-2. De Nijmegenaren protesteerden nog voor een overtreding, maar daar was volgens de arbitrage geen sprake van.

In de tweede helft ging PSV volle bak voor de gelijkmaker door Myron Boadu in de ploeg te brengen voor de ongelukkig spelende Gasiorowski. Het leverde meteen een aantal grote kansen op, maar Cillessen hield zijn ploeg meermaals knap op de been. Uiteindelijk was het aan de andere kant wel raak. In de 68e minuut vergrootte Youssef El Khachati de score met een uithaal in de korte hoek, waar Kovar er opnieuw niet al te best uitzag: 1-3.

Ismael Saibari dacht in de 75e minuut de 2-3 te maken, maar deed dat terwijl hij buitenspel stond. In de blessuretijd van het duel zorgde Couhaib Driouech wél voor de aansluitingstreffer. De Marokkaanse dribbelaar punterde de 2-3 tegen de touwen. Het kwam echter te laat, want dat was uiteindelijk ook de eindstand.

Vroegste titel ooit voor PSV

Het duel kon voor PSV een bijzonder karakter krijgen, want voor de Eindhovenaren kon het achteraf de kampioenswedstrijd blijken. De ongenaakbare koploper jaagt al maanden op de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie. Dat record staat op 8 april 1978 en staat eveneens op naam van PSV. De Eindhovenaren konden dat record al breken tegen NEC, maar dan zou Feyenoord zondag in eigen huis wel moeten verliezen van Excelsior.

Door de nederlaag tegen de Nijmegenaren is daar echter geen sprake van. De ploeg van Bosz kan volgende week zondag kampioen worden op bezoek bij Telstar, maar heeft dan wel een nederlaag van Feyenoord nodig tegen Excelsior óf Ajax. Lukt dat niet, dan krijgt PSV nog één kans om de vroegste kampioen ooit te worden: op 4 april tegen FC Utrecht.