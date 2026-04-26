Bij Feyenoord is het de laatste dagen bestuurlijk gezien zeer onrustig. Na de bekendmaking van het aanstaande vertrek van Dennis te Kloese heeft men in Rotterdam-Zuid twee functies die ingevuld moeten worden. Feyenoord-icoon Dirk Kuijt denkt wel te weten wat het grootste probleem is in De Kuip.

Ondanks de recente opsteker, doordat Feyenoord eenvoudig won van FC Groningen, is het onrustig in Rotterdam-Zuid. Het vertrek van Dennis te Kloese, en de leegloop die daarop volgde, zorgen voor een hoofdpijndossier bij de Rotterdammers. Feyenoord-icoon Dirk Kuijt ziet het allemaal met lede ogen aan, al denkt hij wel te weten wat er mis is gegaan.

'Het grootste probleem'

"Het grootste probleem bij Feyenoord is de huidige structuur. Daardoor wordt werken bij Feyenoord heel moeilijk", begint Kuijt zijn relaas bij Goedemorgen Eredivisie. "Je hebt het gouden aandeel, de Vrienden van Feyenoord, het stadion, de sportclub. Ze hebben allemaal een belang. Dat is het grootste probleem binnen Feyenoord op dit moment. Ik hoop gewoon dat daar een stukje duidelijkheid en structuur in komt."

Volgens de huidige trainer van FC Dordrecht is dat ook de voornaamste reden waarom Robert Eenhoorn nog niet aan de slag is gegaan in De Kuip. "Volgens mij heeft hij wel een aantal keer de mogelijkheid gehad", meent de 45-jarige Kuijt. "Hij wil op een gezonde manier kunnen werken, zoals hij dat ook bij AZ heeft kunnen doen. Eenhoorn is iemand die leiding kan geven, maar daarmee los je het probleem van Feyenoord nog niet helemaal op."

'Daar was ik boos over'

Dat Kuyt als echt Feyenoord-icoon niet meer werkzaam is bij 'zijn' club heeft volgens hem vooral met zichzelf te maken. Hij hoopte de kans te krijgen om zelf hoofdtrainer te worden, maar zag die job naar Arne Slot gaan. "Daar was ik boos over, maar achteraf heb ik spijt dat ik niet met Slot heb samen gewerkt. Ik was vooral teleurgesteld in de communicatie."

"In mijn boosheid heb ik toen gezegd dat ik geen assistent van Slot wilde worden", vervolgt Kuijt. "Dat had ik anders moeten doen." Voor Kuijt zit zijn seizoen er inmiddels op, daar het hem niet lukte om met FC Dordrecht de play-offs te bereiken. Hij hoopt in ieder geval dat de onrust bij Feyenoord de komende maanden wordt opgelost. Om te beginnen met het veilig stellen van de tweede plaats.