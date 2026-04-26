De wedstrijd NAC-Ajax heeft er flink ingehakt bij de degradatiekandidaat. NAC verloor met 0-2 van de Amsterdammers en na afloop was de hoofdtrainer spoorloos. Dat had een minder leuke reden, zo deelt NAC zondagnacht op de sociale kanalen.

De trainer houdt normaal nog een gesprek met de media en doet zo nu en dan een persconferentie, maar was na afloop in geen velden of wegen te bekennen. " Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop van de wedstrijd tegen Ajax fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan", schrijft NAC in een kort bericht.

Ze sluiten het bericht af met de mededeling dat het op dit moment goed gaat met de trainer. Wat er verder aan scheelde bij de trainer, wordt niet gecommuniceerd.

Moeilijke situatie bij NAC

Hoefkens is met zijn NAC verwikkeld in een strijd tegen degradatie en het ziet er niet goed uit voor de club uit Breda. Met nog drie speelrondes te gaan staan ze op een zeventiende plaats met drie punten minder dan de veilige vijftiende plek waar FC Volendam en Excelsior gedeeld staan. Daarbij hebben de Bredanaren ook nog eens een slechter doelsaldo.

De ogen zullen deze zondag gericht zijn op Excelsior, dat vandaag aantreedt tegen FC utrecht. Ook Volendam komt nog in actie zondag tegen hekkensluiter Heracles. Met 19 punten staan zij zielloos onderaan de VriendenLoterij Eredivisie.

Rechtszaak

NAC speelt nog uit tegen FC Utrecht, thuis tegen sc Heerenveen en sluit het seizoen af op bezoek bij AZ. Dat zijn ook nog niet eens de makkelijkste potjes om nog punten bij elkaar te sprokkelen.

Daarbij loopt er ook nog een rechtszaak tussen NAC en Go Ahead Eagles. NAC spande een kort geding aan nadat het met 6-0 van Go Ahead Eagles verloor. Dat terwijl de club uit Deventer een speler zonder werkvergunning opstelde. Deze actie leidde tot de heuse paspoortgate en zorgde voor een boel kwaad bloed bij de tegenstanders van NAC.