Dirk Kuijt kende een prachtcarrière, waarin hij meerdere prijzen won en voor prachtige volksclubs speelde als Feyenoord en Liverpool. Tegenwoordig is hij trainer van FC Dordrecht. Maar in de periode daartussen maakte Kuijt op privégebied het nodige mee. Daardoor is er een bepaald beeld van hem ontstaan. "Ik doe gewoon mijn ding, op mijn manier."

"Mensen denken wel eens dat jij toneel speelt", stelt Kuijts voormalige zaakwaarnemer Rob Jansen. De oud-voetballer probeert in de podcast 1 op 1 te zoeken naar een verklaring. "Ik denk dat in mijn carrière mij heel veel dingen voor de wind zijn gegaan", begint hij zijn verdediging.

'Ik ben altijd mezelf gebleven'

Kuijt ging pas laat van de amateurs naar de profs, maar kende via onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal een glansrijke carrière. "Ik ben ook op een hoogtepunt gestopt", zegt hij verwijzend naar het kampioenschap met zijn Feyenoord. "Daarna zijn er wat dingen gebeurd in mijn privéleven waardoor het wat minder is gegaan. Maar ook op dat hoogtepunt, was het allemaal best wel heel erg veel", geeft Kuijt toe. "Het was te mooi om waar te zijn."

Er werd een boek geschreven en een documentaire gemaakt over zijn laatste jaar bij Feyenoord. "Het werd misschien allemaal te veel voor de mensen. Maar ik ben altijd mezelf gebleven, in de goede en slechte dingen. Mensen die dichtbij mij staan, zeggen precies hetzelfde", denkt Kuijt.

Dirk Kuijt gelukkig op zijn manier

Wat de buitenwereld van hem denkt, raakt hem nauwelijks. "Ik heb dat naast mij neergelegd", bekent de oud-international. "Laat ik voorop stellen dat ik niet perfect ben. Ik doe gewoon mijn ding, op mijn manier. Ik doe de dingen die ik leuk vind. Dat is op dit moment op werkgebied voetbaltrainer zijn. Privé leef ik mijn leven", besluit hij.

Kuijt was in totaal 22 jaar samen met Gertrude van Vuuren, met wie hij in 2003 trouwde. Samen kregen ze vier kinderen: een dochter (Noëlle) en drie zoons (Roan, Jorden en Aiden). In juni 2020 resulteerde een vechtscheiding tot een breuk. Kuijt is inmiddels hertrouwd, dat gebeurde eind 2023 met Kate Ruinemans.

Nieuw contract bij FC Dordrecht

Kuijt kende als trainer een zwaar debuut. Bij ADO Den Haag liep zijn vuurdoop niet zoals gehoopt, hij werd er ontslagen. Daarna kwam hij bij Beerschot in Antwerpen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste Belgische klasse. Afgelopen seizoen degradeerde Kuijt, vervolgens kwam het tot een vertrekt. Sinds deze zomer is hij werkzaam bij FC Dordrecht. Die samenwerking bevalt, want de oefenmeester heeft recent zijn krabbeltje gezet onder een nieuwe verbintenis.