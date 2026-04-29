Feyenoord-spits Ayase Ueda stevent af op de topscorerstitel in de VriendenLoterij Eredivisie, maar had onlangs nog iets veel belangrijkers te vieren. De Japanner is namelijk voor het eerst vader geworden. In een bericht op Instagram deelt hij het heugelijke nieuws en spreekt hij ook zijn dank uit voor zijn partner, voor wie het een zware bevalling was.

Vorige week schreef het Algemeen Dagblad al dat de Feyenoorder vader was geworden en woensdag bevestigden de ouders het nieuws. Ueda meldde trots dat hij iets wilde aankondigen en bevestigde de gezinsuitbreiding. Hij liet ook doorschemeren dat het een lastige bevalling was. "Ik ben mijn vrouw ontzettend dankbaar dat ze haar leven heeft gewaard tijdens de bevalling." Ook bedankt Ueda zijn familie en belooft de spits nog harder te werken voor zijn vrouw en het pasgeboren dochtertje.

De vrouw van Ueda, Natsuki Yufu, bleef op sociale media niet achterwege. Zij laat ook weten wat de bevalling bemoeilijkte. "Onverwachts kreeg ik een keizersnede en gelukkig kon mijn man er bij zijn." Ueda snelde dus tussen de wedstrijden door naar Japan om bij de bevalling te zijn. Maanden geleden liet Yufu namelijk doorschemeren dat ze in Japan van de baby wilde bevallen. Het stel zag elkaar dus een poosje minder dan normaal.

Vanzelfsprekend regende het reacties. Feyenoord zelf laat weten 'zo blij te zijn' voor de spits. "Felicitaties voor jou en je familie." Ook spelers als Bart NIeuwkoop, Calvin Stengs en Tsuyoshi Watanabe laten een felicitatie achter.

Zwangerschap aangekondigd in Amsterdam

De zwangerschap werd in januari aangekondigd door Ueda en zijn partner. Dat gebeurde op een ietwat pikante plek voor Feyenoorders, namelijk in Amsterdam. Toen kondigde Yufu ook aan tijdelijk terug te keren naar Japan voor de laatste maanden van haar zwangerschap. Zij is in Japan overigens ook een bekendheid, onder meer als model en als zogeheten foodblogster.

Topseizoen voor Ueda

Ook binnen de lijnen kent Ueda op persoonlijk vlak een sterk seizoen. De aanvaller lijkt zeker van een plek in de WK-selectie van Japan, dat in de poule met Nederland zit. Ueda maakte al 25 goals in de Eredivisie en stevent af op de topscorerstitel. Mogelijk volgt er deze zomer een miljoenentransfer van Rotterdam naar een andere club. Eerst wil Ueda met Feyenoord de felbegeerde tweede plaats in de Eredivisie veiligstellen.