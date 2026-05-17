Ramiz Zerrouki ziet een terugkeer naar Feyenoord niet zitten. Dat maakte de middenvelder duidelijk na de laatste competitiewedstrijd van FC Twente tegen PSV. Zerrouki speelde dit seizoen op huurbasis in Enschede, maar staat bij Feyenoord nog tot medio 2027 onder contract.

Volgens Zerrouki draait zijn keuze vooral om het totaalplaatje. "Ik heb me daar nooit thuis en op mijn gemak gevoeld. En voor mij is dat wel belangrijk", aldus Zerrouki tegen ESPN over Feyenoord. De Algerijn had een meningsverschil met Feyenoord-trainer Robin van Persie, vertelde hij eerder. Dat is niet de belangrijkste reden dat hij niet terug wil, legde Zerrouki uit.

"Soms gebeuren dingen in het voetbal en heb je meningsverschillen, maar die kun je uitpraten. Het is ook niet zo dat we vechtend uit elkaar zijn gegaan. Het gaat over het algemene plaatje."

Gehuurd door FC Twente

De 27-jarige Zerrouki maakte in 2023 de overstap van FC Twente naar Feyenoord. In Enschede had hij nog een sterke indruk achtergelaten, maar in De Kuip wist de Algerijns international nooit echt zijn draai te vinden. Daarom keerde hij dit seizoen op huurbasis terug naar FC Twente.

Ik heb het plezier weer teruggevonden bij FC Twente en haal mijn niveau weer. Het zal moeilijk voor mij zijn om terug te keren naar een situatie waar het weer de andere kant op valt. Dan denk ik dat dit beter bij mij past. Of dat nu bij FC Twente is, of ergens anders, dat zal moeten blijken", aldus de Algerijnse middenvelder.

Oplossing

Zerrouki hoopt dat Feyenoord wil meewerken aan een oplossing. "Contractueel moet ik natuurlijk terug, ik heb nog een contract voor een jaar. Het seizoen is nu klaar en dat is een goed moment om te evalueren. Het is voor mij wel duidelijk dat ik niet daar verder ga."

Zerrouki speelde dit seizoen 32 competitiewedstrijden voor de Tukkers. Daarin vond de middenvelder drie keer het net.

