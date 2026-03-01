Na twee en een half jaar wachten sloeg FC Twente weer eens toe tegen een traditionele top-drieclub. De zege op Feyenoord voelde als een bevrijding. Het zorgde voor een glunderende Ramiz Zerrouki, die behoorlijk hoge ambities heeft met de Tukkers. "Wij zijn niet minder dan de ploegen boven ons."

FC Twente boekte voor het eerst sinds 29 oktober 2023 een zege op een traditionele top-drieploeg. Daarmee kan een hardnekkige doelstelling definitief van het lijstje bij trainer John van den Brom. "Als je hoort dat je al twee jaar niet meer gewonnen hebt van een club uit de top drie, dan krijg je genoeg energie om dat juist om te draaien", benadrukt hij op de persconferentie.

'Niet minder dan ploegen boven ons'

Voor Ramiz Zerrouki voelde de zege extra speciaal. De middenvelder stond tegenover zijn oorspronkelijke werkgever en dat was te zien: de brede glimlach verdween geen moment van zijn gezicht. "We hebben volledig gedomineerd en zijn super tevreden." Volgens hem is dit het moment voor FC Twente om door te pakken. "Wij zijn niet minder dan de ploegen boven ons. PSV is verreweg de beste ploeg, maar qua veldspel zitten wij daar direct onder met nog twee ploegen."

De sleutel ligt volgens de 27-jarige middenvelder in effectiviteit. "Dat gaat nu steeds beter lopen. We hebben alles nog om voor te spelen. We hebben een goede inhaalslag gemaakt en het is nu aan ons om in de race te blijven voor de bovenste plaatsen." Van den Brom sluit zich daarbij aan en durft voorzichtig omhoog te kijken. "We hebben laten zien dat we naar boven kunnen kijken. Ik heb geen idee waar dit gaat eindigen…"

Extra uitbundige Zerrouki

Zerrouki vierde de Twentse doelpunten alsof hij zelf had gescoord. Hij erkent dat er extra emoties waren. "Veel mensen hebben in aanloop naar deze week natuurlijk veel gepraat over hoe ik deze wedstrijd zou benaderen, maar ik benader 'm net als ieder ander. Ik wil elke week belangrijk zijn en goed spelen, maar ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat het niet iets specialer was."

Waar in Rotterdam-Zuid de kritiek soms behoorlijk hard was, bloeit Zerrouki nu volledig op. Hij is de onbetwiste regisseur van FC Twente. "Het mentale vlak is natuurlijk heel belangrijk. Hoe beter het in je hoofd gaat, hoe beter de prestaties op het veld zijn. Bij mij heeft het nooit aan de druk gelegen, maar als ik plezier heb dan krijg je wel de beste versie van Zerrouki te zien", zegt hij.

Na dit seizoen lijkt hij weer terug te keren bij Feyenoord, maar in Enschede willen ze hem behoorlijk graag houden. "Het is een heel groot compliment dat veel supporters willen dat ik blijf. Ik heb helaas geen glazen bol, ik kan niet vooruit kijken. Het zal de komende maanden duidelijk worden", besluit Zerrouki.