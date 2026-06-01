De verloving van topvoetballer Kenneth Taylor (voormalig speler van Ajax, nu bij Lazio) en influencer Jade Anna van Vliet maakt veel los. Diverse Nederlansde topsporters gunnen de twee van harte hun liefdesgeluk. Onder meer topschaatsster Jutta Leerdam reageert verheugd op het nieuws dat de twee gaan trouwen.

Influencer Jade Anna van Vliet (21) en voetballer Kenneth Taylor (24) zijn verloofd tijdens hun vakantie in Miami. Dat maakte Jade Anna maandag bekend via Instagram. Bij een reeks foto's waarop het aanzoek te zien is, schrijft de influencer: "Heart is full, hand is heavy", gevolgd door een ring-emoji.

Jade Anna en de middenvelder van Lazio en oud-speler van Ajax vormen sinds 2023 een stel. Op sociale media delen de twee regelmatig beelden van hun leven samen. Kenneth Taylor heeft zelf ook beelden van het aanzoek gedeeld via Instagram. Wanneer het stel gaat trouwen, is niet bekendgemaakt.

Jutta Leerdam

Al een paar minuten nadat de romantische Instagram-post verscheen, was olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam in de comments te vinden. De Westlandse sprintkampioene schrijft: "Aww gefeliciteerd." Topvoetballer Brian Brobbey, opgenomen in de WK-selectie van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, laat dit achter: "Niceee", gevolgd door hartjes.

Demi de Boer, dochter van ex-topvoetballer Ronald de Boer, laat ook een felicitatie achter. Anton Gaaei en Jorthy Mokio, voormalig collega's bij Ajax van Taylor, houden het bij hartjes. Devyne Rensch is eveneens een ex-collega bij Ajax en hij speelt nu ook in Italië, maar dan bij AS Roma. Rensch schrijft: "Mooi Ken."

WK voetbal

Taylor is niet opgenomen in de WK-selectie van Nederland. Daardoor kan hij nu wel wat meer tijd besteden met zijn kersverse verloofde. De dolverliefde verloofden zijn momenteel bezig aan een cruise en deden dus Miami aan waar Taylor het grote moment gepland had. 'We hebben een klein geheimpje gehouden', deelde Jade Anna aan haar miljoen volgers op Instagram.

Ver voordat Jade Anna een relatie kreeg met de nu 23-jarige Ajacied, volgden honderdduizenden al nagenoeg alles van het leven van de toen nog tiener. Dat kwam omdat ze begin 2021 een relatie kreeg met YouTuber Gio Latooy. Die maakt namelijk elke dag een video over zijn leven en daar speelde zijn toenmalige vriendin natuurlijk een enorme rol in. Aan het eind van 2022 besloot het koppel uit elkaar te gaan.

