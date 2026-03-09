Jordi Cruijff heeft als technisch directeur van Ajax in korte tijd een paar ingrijpende maatregelen genomen. De trainer van Jong Ajax en ook de interim-trainer van de hoofdmacht moesten wieberen. De verwachtingen zijn hoog, want hij is immers de zoon van...

Het Nederlands voetbal heeft geen groter icoon voortgebracht dan Johan Cruijff, die zijn naam internationaal liet spellen als Cruyff. In gesprek met het YouTube-kanaal Supergaande laat Johans zoon Jordi merken soepeltjes om te kunnen gaan met zijn status.

"Ik ben gewoon een mortal", zegt hij, oftewel een sterveling. "En hij is immortal. Ik ben een van de 99,9 procent van de voetballers die hebben gespeeld. Je doet je ding en je kapt ermee en iemand anders neemt het over. Het feit dat we hier nog zitten en emotioneel over hem kunnen praten, betekent dat hij heel veel heeft betekend, in veel opzichten."

Ziek

Jordi Cruijffs dochter Danae had enige tijd terug botkanker. Tijdens het behandeltraject besloot Jordi zich terug te trekken uit het voetbal. "Ik moest vader zijn", zegt hij. "En dan klagen we weleens over een voetbalwedstrijd", zo relativeert hij het belang van de sport ten opzichte van de echt levensgrote zaken.

Die ervaringen neemt hij weer mee in zijn baan als technisch directeur. "We vergeten soms dat voetballers ook mensen zijn", legt hij uit. "Ze hebben betere en mindere tijden. Ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn. Het is een teamsport, maar van de 25 spelen er maar 11. Dat maakt het speciaal."

Vrede

In een andere podcast, The Overlap, zei hij daarover: "Mijn vader is natuurlijk ook overleden aan kanker in 2016, maar ik heb daar vrede mee. Mijn vader heeft vijf levens gehad en heeft overal van genoten. Hij heeft niet hoeven lijden." Bij zijn eigen dochter was het een ander verhaal. "Ik was boos op de wereld. Onze dochters zijn onze zwakke plek, onze prinsesjes. Ik vond dat ik ziek moest zijn, niet zij."

Het gaat momenteel weer goed met Danae.

Landstitel

Cruijff wil komend seizoen met Ajax direct meestrijden om de landstitel. Dat zei de nieuwe technisch directeur maandag in de Johan Cruijff ArenA bij zijn officiële benoeming in een buitengewone algemene vergadering voor aandeelhouders.

"Ik ben niet het type dat zegt: over drie jaar wil ik iets hebben bereikt. Ik denk dat ik snel dingen kan analyseren. Mijn ambitie is om een elftal samen te stellen dat kan strijden om de titel", aldus Cruijff, die een contract ondertekende tot de zomer van 2028. "Als je een contract voor vier jaar sluit, kom je in je comfortzone. Ik ben meer van de korte termijn. Hoe meer druk ik ervaar, hoe beter ik functioneer. Dan ben ik op mijn best. Mijn vader zei ooit: als je faalt, faal dan met je eigen ideeën."