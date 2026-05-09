Manchester United ging zaterdagmiddag op bezoek bij Sunderland. Joshua Zirkzee kreeg een basisplaats in het Premier League-duel, maar de Nederlandse spits kon weinig indruk maken. Dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen...

Sinds het vertrek van manager Ruben Amorim uit Manchester gaat het stukken beter voor The Red Devils. Veel wedstrijden worden weer gewonnen, maar toch moest iedereen die de club een warm hart toedraagt weer puntverlies slikken.

Sunderland bleek, met Lutsharel Geertruida, Robin Roefs en Brian Brobbey in de basis, een taaie tegenstander voor Manchester United. Na negentig minuten spelen viel er geen doelpunt. Zirkzee kwam nauwelijks in het stuk voor: de Nederlander loste slechts één schot, dat niet eens op doel was. Daarbovenop pakte hij ook nog een gele kaart, waarna hij niet veel later naar de kant werd gehaald.

Frustratie bij fans

Terwijl de doelpuntloze remise in het Stadium of Light de United-fans frustreerde, was het vooral het optreden van Zirkzee aanvaller die de meeste woede opwekte. Ondanks de kans om zich te laten zien en aanspraak te maken op een vaste plek, wist Zirkzee geen indruk te maken. Veel supporters bestempelden zijn statistieken als 'onaanvaardbaar' voor een nummer negen van Manchester United.

Op sociale media waren de reacties snel en genadeloos. Voor veel supporters lijkt het 'experiment' met de voormalig Bologna-speler zijn breekpunt te hebben bereikt. Sommigen pleiten er zelfs voor om hem komende zomer meteen te verkopen.

"Het idee van Zirkzee is beter dan Zirkzee zelf. Zo’n nutteloze speler", postte een gefrustreerde fan op X. Een anderschreef: "Joshua Zirkzee moet zeker verkocht worden… hij is niet consistent in acties noch resultaten. Voor een 9.5 moet hij weg."

Dit sentiment werd herhaald door anderen die de toewijding van degenen die de spits nog verdedigden, in twijfel trokken. "Degenen onder jullie die Zirkzee vorige week zagen en zeiden dat we hem moesten houden, houden niet van deze club", beweerde een supporter. "Als we hem deze zomer niet wegdoen, zijn we helemaal geen serieuze club."

Alternatief

Misschien wel het meest zorgwekkend voor Zirkzee is de groeiende roep om jeugdsensatie Chido Obi-Martin. De 18-jarige spits laat in de jeugdopleiding een indrukwekkende productiviteit zien, waardoor steeds meer fans vinden dat hij de Nederlandse aanvaller voorbij moet in de pikorde.

"Laat Zirkzee gewoon niet meer spelen, hij is als speler totaal nutteloos”, schreef een fan. “Obi is een veel betere nummer 9 dan Zirkzee."

De Nederlandse spits speelde dit seizoen tot nu toe 24 wedstrijden voor Manchester United. Hierin scoorde hij slechts twee keer en gaf één enkele assist.

