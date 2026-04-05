Kenneth Perez en Wesley Sneijder waren altijd al felle voetballers in het veld, en schuwden ook geen gesprek met de scheidsrechter. In het programma Football Island blijken ze die streken nog niet verleerd te zijn. Ex-toparbiter Kevin Blom krijgt daar de volle laag tijdens een spel. "Je beslist verkeerd!", krijgt hij naar zijn hoofd geroepen.

Het is inmiddels de derde aflevering van Football Island en de gemoederen lopen hoog op bij een intens voetbalpotje 5 tegen 5. Op het strand in de bloedhitte, gaat dat de mannen niet makkelijk af en dat werkt op de zenuwen bij sommige jongens. Wesley Sneijder en Kenneth Perez zitten samen in Team Rood dat geen wissels kan gebruiken. Dan gaat het halverwege het potje mis.

Sneijder en Perez laten zich gaan

Team Blauw schiet een bal tegen de langslopende Tommie Beugelsdijk, die bij Sneijder en Perez in het team zit, en de bal raakt zijn hand. Scheidsrechter Kevin Blom geeft daarvoor een overtreding en dat pikken Perez en Sneijder niet. "Hey joh, kom op man!", klinkt het uit beide kelen. "Ik beslis, niet zeuren", zegt de arbiter dan, maar dat pikt Perez niet. "Ja, maar je beslist verkeerd", schreeuwt hij terug.

"Je kan ook gewoon zeggen laat Blauw meteen winnen", roept Sneijder nog. Even later worden de andere mannen op het eiland naar dit voorval gevraagd. Kees Kwakman, speler van Team Blauw is duidelijk: "Heel eerlijk, een paar losgeslagen honden lijkt het wel op", zegt hij met een serieuze blik. "Beetje respect voor Kevin Blom", lacht hij.

Kevin Blom mikpunt van woede

Het spel ging verder en even later kwam er ook overtreding op Sneijder. Hij ging als een stervende zwaan naar de grond. Toen ging Team Blauw ook zeuren. Het was het moment dat scheidsrechter Blom er wel een beetje klaar mee was. "Allemaal de monden dicht nu", zei hij resoluut.

Blom heeft natuurlijk wel vaker met dit bijltje gehakt. Hij was van 2002 tot 2021 scheidsrechter in het Nederlandse betaalde voetbal en kent de heren dus ook goed vanuit hun tijd in de Eredivisie. Maar tijdens de Golden Goal ging het weer mis. Nu had Team Rood weer hands gemaakt en Blom floot ditmaal niet. Nu was Team Blauw woest op Blom. Nog één keer was Blom resoluut: "Klaar jongens, monden dicht nu. Het is klaar." Gelukkig was alles snel weer vergeten, al was Team Blauw behoorlijk boos na het verlies.