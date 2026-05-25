Hij kende een glansrijke voetballoopbaan en was ook op andere manieren daarna actief in de voetballerij, maar plots verdween Klaas-Jan Huntelaar enkelel jaren geleden volledig uit beeld. De ex-topspits ging door een diep dal, maar kwam maandagavond tijdens een feestelijke awardshow met een hoopvolle update.

De oud-spits (42) van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal beëindigde in 2021 zijn voetballoopbaan. Vervolgens ging hij als technisch manager aan de slag bij Ajax. Dat deed hij enkele seizoenen, maar in 2023 moest hij zijn taken neerleggen. The Hunter kampte met een burn-out en verdween volledig uit beeld terwijl Ajax een onrustige periode kende.

"Goed je te zien", zei ESPN-presentatrice Fresia Cousino Arias dan ook toen Huntelaar onder luid applaus het podium op kwam tijdens de Eredivisie Awards. De voormalig topaanvaller mocht een prijs die hij in 2006 zelf won uitreiken: die van Talent van het Jaar. Maar uiteraard kreeg hij wel de vraag hoe het met hem ging.

Positief nieuws van Klaas-Jan Huntelaar

"Het gaat een stuk beter", stelt hij de kijkers gerust. "Het gaat langzaam, het is er langzaam ingeslopen dus het gaat er langzaam uit. Maar het gaat de goede kant op." Huntelaar viel met een burn-out uit en het herstel daarvan duurt dus lang. Zijn contract bij Ajax is vorig jaar dan ook ontbonden.

De doelpuntenmachine van weleer legt uit hoe hij probeert op te krabbelen. "Je moet alles loslaten, dicht bij jezelf komen en dan de weg omhoog weer zien te vinden." Huntelaar wordt daarbij gesteund door zijn gezin met onder meer vier kinderen. "Harstikke druk. Als ik op bed ga liggen hoor ik ze voetballen. Dat leven gaat door, dat kan je niet tegenhouden."

Uiteindelijk kon Huntelaar, die de aanwezigen opriep te genieten van hun voetbalcarrière, de Johan Cruijff Talent van het Jaar-award uitreiken. De prijs ging naar de uitblinker van Ajax dit seizoen. Mika Godts werd uitgeroepen tot het grootste talent van dit Vriendenloterij Eredivisie-seizoen.

