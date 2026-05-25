Bij de Eredivisie Awards bespreekt Hans Kraay Jr. met deze website het afgelopen seizoen. De man die elke wedstrijd wel gezien heeft, zag dat Ajax en Feyenoord het ontzettend moeilijk hadden. "De supporters hebben het misschien wel beter gedaan dan de spelers."

Nu het Eredivisie-seizoen 2025-2026 erop zit en de play-offs ook achter de rug zijn, is het tijd om terug te blikken. Hans Kraay Jr. zag vrijwel alles van dichtbij als analist en verslaggever. "Nee, het was niet het beste Eredivisie-seizoen ooit", zegt hij met gevoel voor understatement. "Het was wél het seizoen van Telstar", wil hij vermelden. "Dat vergeten we wel eens."

Ajax en Feyenoord

De complimenten gaan voor hem uit naar de stuntploeg van vorig jaar én natuurlijk naar PSV. "We zien dat zij het geweldig hebben gedaan en dat er nul spanning is geweest in de top om ze maar in de nek te hijgen. Dat is best slecht van Feyenoord en Ajax, toch?", vraagt hij zich hardop af. Tegelijkertijd vindt hij dat de rest van de concurrentie ook bij zichzelf moeten kijken.

"Feyenoord kon, met een ongelofelijke dip alsnog tweede worden, dan ligt dat ook wel aan de achtervolgers en met name Ajax", luidt zijn mening. "Ik moet wel zeggen, ik vind het knap dat als je echt Ajax-supporter bent en echt Feyenoord-supporter, dat je af en toe de klere erin kan hebben maar nooit de ploeg laat vallen. Die hebben het misschien nog wel beter gedaan dan de spelers."

Lof voor Veerman

Daarna wil hij wat namen noemen van PSV waar hij enorm van genoten heeft. In de top-3 van zijn Spelers van het jaar, zitten drie PSV'ers. "Guus Til, Joey Veerman en Ismael Saibari. Met de laatste op pole position", vertelt Kraay.

Maar één PSV'er verdient veel lof. "Ik weet dat de bondscoach Veerman eigenlijk heeft gedeletet uit het Nederlands elftal. Toch heeft hij een erg goed seizoen gehad. Hij heeft als controlerende voetballer 9 goals gemaakt en 14 assists. Hij heeft zoveel ballen veroverd", somt hij de kwaliteiten van Veerman op. "Hij moet een grote eervolle vermelding hebben."

