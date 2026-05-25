Mika Godts was genomineerd voor twee prijzen bij de Eredivisie Awards; talent van het jaar en speler van het jaar. Hans Kraay Jr mocht namens ESPN vaak langs met de trofee van talent van de maand en daar was Godts wel klaar mee, vertelt Kraay aan Sportnieuws.nl. De Ajacied was op zijn beurt zeker dat hij in ieder geval met één prijs naar huis ging. Dat gebeurde ook: hij werd talent van het jaar. "Welke maakt mij echt niets uit."

Mika Godts eindigde in de dubbele cijfers met zijn goals én assists bij Ajax. Op een zwarte bladzijde van de geschiedenis van de club, was hij een groot lichtpunt. Vaak was hij doorslaggevend voor Ajax dit seizoen. Viermaal kreeg hij de bokaal talent van de maand uitgereikt, dus de prijs van het talent zal hij vast wel krijgen.

Kwaliteiten van Godts

En dat is volledig terecht volgens Hans Kraay jr. "Mika Godts zit ook in mijn top-5 van spelers van het jaar, maar hij wordt talent. Hij staat daar op nummer 1, nummer 2, nummer 3 en ook nog op plek 4 en 5. Op een gegeven moment kwam ik voor de derde keer met ‘talent van de maand’ prijs en iedere keer hoopte hij dat ik met speler van de maand kwam. Hij werd gek van mij", lacht hij. "Toen heb ik bij de vierde keer gezegd dat ik niet kon gaan want dan zou hij boos worden."

Wanneer Godts terugdenkt aan dat moment, moet hij hard lachen. "Ja, het zou mooi zijn als het nu wel speler van het jaar wordt. Maar het is niet dat ik bepaal, we gaan het zien. Het was ook erg mooi om die talenten van de maand te pakken hoor", lacht de Belg. "Ik was denk ik wel vrij zeker dat er eentje bij zit, maakt niet uit welke, allebei is mooi."

Speler van het jaar

Maar Godts was ook genomineerd voor Speler van het Jaar, die prijs moet nog uitgereikt worden. Voor Godts is het nu het moment om even op vakantie te gaan na een lang seizoen met Ajax. "Ik ben blij dat ik even niet meer naar de club moet, het was een lang en zwaar seizoen. We hebben niet gehaald wat we wilden halen, wat dat betreft was het een slecht seizoen. Uiteindelijk hebben we de knop omgezet en ons goed herpakt.De sfeer was ook goed. Komende zomer ga ik even op vakantie en dan gaan we kijken wat er gebeurt in de zomer."

