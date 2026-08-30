De vierde speelronde van de Eredivisie krijgt zondag een interessant vervolg. Voor meerdere clubs staat er al vroeg in het seizoen veel op het spel: PSV en Feyenoord willen de aansluiting met de nog foutloze koploper AZ houden, Ajax hervat na Europees succes de competitie en ook FC Twente komt weer in actie. Hieronder lees je wat je van alle duels kunt verwachten.

De laatste speeldag van de vierde speelronde telt vijf duels en wordt in Utrecht afgetrapt met direct een topduel. PSV neemt het op tegen FC Utrecht en hoopt daarmee de aansluiting te houden met de nog altijd foutloze koploper AZ. Ook Feyenoord wil in het spoor van de koploper blijven wanneer het in eigen huis aantreedt tegen promovendus ADO Den Haag. In Tilburg hoopt promovendus Willem II de eerste punten van het seizoen te pakken tegen sc Heerenveen, terwijl Ajax na een week rust weer in actie komt tegen Telstar. De speeldag wordt afgesloten met het duel tussen SC Cambuur en FC Twente.

FC Utrecht - PSV 12.15 uur

PSV begon moeizaam aan het seizoen met een forse nederlaag in de Johan Cruijff Schaal tegen AZ (0-4) en een gelijkspel tegen Fortuna Sittard (2-2) in eigen huis. Ook de moeizame overwinning op bezoek bij Excelsior (1-2) liet te wensen over, maar tegen FC Groningen begon het Eindhovense motortje eindelijk te draaien. Met drukke dagen op de transfermarkt in aantocht zullen de Eindhovenaren hopen aansluiting te vinden bij koploper AZ. Bij FC Utrecht is de situatie juist het tegenovergestelde. De verwachtingen waren met de komst van nieuwe trainer Anthony Correia hoog, maar met slechts één punt uit drie wedstrijden wil het nog altijd niet vlotten. De druk staat er dus al volop op.

Feyenoord - ADO Den Haag 14.30 uur

Feyenoord kende net als PSV een moeizame start van het Eredivisieseizoen. Hoewel het openingsduel met Sparta werd gewonnen (0-1), bleven de Rotterdammers daarna steken op een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (2-2) in eigen huis. Op bezoek bij SC Cambuur werd overtuigend gewonnen (2-5), maar die wedstrijd kreeg een zwart randje door het vuurwerkincident met het uitvak. Bij promovendus ADO Den Haag loopt het ook nog niet op rolletjes. De Hagenezen staan zondag voor een lastige opdracht: de eerste punten van het seizoen pakken in De Kuip.

Willem II - sc Heerenveen 14.30 uur

Bij promovendus Willem II wil het ook nog altijd niet echt vlotten. De Tilburgers staan nog altijd op de hatelijke nul en willen maar wat graag de eerste punten pakken in eigen huis tegen de Friezen. Het wordt bovendien een bijzonder weerzien met Ringo Meerveld. De middenvelder was jarenlang smaakmaker in Tilburg voordat hij de overstap maakte naar Heerenveen. De Friezen zijn vooralsnog wisselvallig. Hoewel er knappe resultaten werden geboekt tegen FC Twente (1-0 winst) en Ajax (2-2), verloor de ploeg ook met 0-2 in eigen huis van PEC Zwolle. Heerenveen is dus uit op revanche.

Telstar - Ajax 16.45 uur

Ajax kreeg vorige week een weekend rust vanwege de laatste kwalificatieronde voor de Conference League. Met succes: de Amsterdammers plaatsten zich donderdag voor het hoofdtoernooi. Nu kan de focus weer volledig op de Eredivisie. Ajax won één wedstrijd en speelde één keer gelijk en staat daarmee met vier punten op de negende plaats. De ploeg zal de volle buit willen meenemen uit Velsen-Zuid. Telstar, de verrassende promovendus van vorig seizoen, won het openingsduel met NEC op verrassende wijze, maar stelde vervolgens in eigen huis tegen Sparta teleur.

SC Cambuur - FC Twente 20.00 uur

De zondag wordt afgesloten in Leeuwarden. SC Cambuur is de derde promovendus die nog puntenloos is dit seizoen. Na het vuurwerkincident van vorige week tegen Feyenoord en de afstraffing tegen de Rotterdammers zal de ploeg erop gebrand zijn de eerste punten van het seizoen te pakken. FC Twente plaatste zich afgelopen week ook voor de competitiefase van de Conference League en had vorige week eveneens een speelronde vrij. In Leeuwarden gaat de ploeg op jacht naar de tweede overwinning van het seizoen. Dat moeten de Tukkers doen zonder uitsupporters. Na de ongeregeldheden van vorige week zijn die niet welkom in de Friese hoofdstad.