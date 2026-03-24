Opvallend genoeg is Memphis Depay toch in het vliegtuig gestapt met als schijnbare bestemming Nederland. Bondscoach Ronald Koeman gaf namelijk maandag aan niet te rekenen op de topscorer aller tijden van Oranje.

Koeman gaf maandag een persconferentie vanwege de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador. "Hij heeft een scan laten maken en daar is de uitslag nog niet van bekend", zei hij. "Maar het ziet er niet goed uit. Als hij toch beschikbaar is, dan vliegt hij later onze kant op."

'Later'

Dat 'later' bleek bijzonder snel te komen. Maandagavond plaatste Depay, die speelt bij het Braziliaanse Corinthians, enkele story's op Instagram die met weinig woorden wel een vrij helder verhaal vertellen.

Op de foto worden namelijk enkele spullen ingeladen in een helikopter, zoals een oranje tas en een zwarte koffer met daarop een oranje leeuwtje, wat het logo is van de voetbalbond KNVB. Vervolgens wordt er een koffertje of tas in de heli gegooid. De boodschap lijkt helder: Depay is op weg naar Oranje.

Corinthians

Zijn werkgever heeft via zijn socials meer informatie gegeven over de kwetsuur van de topaanvaller. "In aanloop naar de wedstrijd tegen Flamengo in het Braziliaanse kampioenschap onderging spits Memphis Depay afgelopen maandag (23) een MRI-scan. Het onderzoek wees uit dat er sprake was van een verrekking in de voorste spier van zijn rechterdij."

Atualização médica: Memphis Depay



Diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (23). O exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita.



"Ondanks de blessure heeft de Nederlandse bondscoach de speler verzocht om zich te laten behandelen door de medische staf van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Memphis is al opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador tijdens deze interlandperiode en zal afreizen naar Europa."

Flamengo

Depay viel in de nacht van zondag op maandag uit tijdens het duel van zijn Braziliaanse club Corinthians met Flamengo (1-1). De 108-voudig international scoorde 55 keer voor het Nederlands elftal. Koeman heeft met Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst andere opties voor de positie centraal in de aanval.

Hij riep zondag Lutsharel Geertruida op als vervanger voor de geblesseerde Jurriën Timber. Koeman wijst geen vervanger aan voor Depay als de spits definitief afhaakt. "Ik zou niet weten wie", zei hij.

Afwezigen

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Robin Roefs en Emmanuel Emegha zijn ook geblesseerd. Erling Haaland komt vrijdag waarschijnlijk niet in actie tegen Oranje. Volgens de Noorse bondscoach Stale Solbakken heeft zijn topspits behoefte aan rust. Hij wil hem dinsdag wel tegen Zwitserland laten spelen.