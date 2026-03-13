AZ won donderdagavond in de Conference League, maar toch was er vooral slecht nieuws voor het Nederlandse voetbal. 'We' raakten definitief een belangrijke positie op de UEFA coëfficiëntenranglijst kwijt. Dat de sociale media-accounts van de Eredivisie er een ludiek en sportief bericht uitgooide, maakte het er voor veel mensen niet beter op.

Op de zogeheten coëfficiëntenranglijst worden de ticketes voor Europese toernooien verdeeld. Nederland stond jarenlang op plek zes en dat geeft recht op twee directe startbewijzen voor de Champions League. Dit jaar zorgden de Nederlandse clubs echter voor voornamelijk slechte resultaten, waardoor andere landen meer punten scoorden. Voor het seizoen 2027/2028 en mogelijk de jaren daarna heeft dat verregaande gevolgen.

Fataal plekje gezakt

Portugel wipte namelijk over Nederland heen, dat zakt naar positie zeven. Daardoor mogen er maar vijf Nederlandse clubs de Europese competities in. Nu zijn dat er nog zes. Het Eredivisie-account was zo sportief om Portugal te feliciteren met de zesde plaats, maar dat stuitte vooral op onbegrip in Nederland.

"Het is van jullie, voorlopig", staat er in de post. Op veel begrip kan de felicitatie niet rekenen. Nederlandse voetbalvolgers vinden het onbegrijpelijk dat er op dit manier aandacht wordt geschonken aan een slechte ontwikkeling voor het Nederlandse voetbal.

AZ houdt de eer hoog

AZ is de enige Nederlandse ploeg die zich dit seizoen plaatste voor de volgende ronde van een Europese competitie. Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht sneuvelden in de Europa League, terwijl ook PSV en Ajax de competitiefase van de Champions League niet wisten te overleven. Dat zorgde ervoor dat Nederland veel minder punten pakte dan vooraf gehoopt.

Duidelijk is dat AZ het niet meer alleen kan. De achterstand van Nederland op Portugal is dusdanig groot dat de Alkmaarders het zelfs als ze de Conference League winnen niet meer kunnen repareren. Volgend seizoen zijn er overigens nog wel gewoon twee Nederlandse teams die rechtstreeks de Champions League in gaan, maar het seizoen daarna is dat alleen voor de landskampioen weggelegd. En mogelijk gaat het nog jaren duren voordat Nederland weer in de buurt van plek zes komt.

AZ heeft overigens wel goede papieren om de laatste acht van de Conference League te halen. Sparta Praag werd in Nederland met 2-1 verslagen, volgende week is de return in Tsjechië. Mogelijk kan de club uit Noord-Holland dus nog wat punten sprokkelen om de achterstand niet nog verder te laten oploppen.