AZ werd donderdagavond uitgeschakeld in de kwartfinale van de Conference League. Maar zowel bij de trainer als de spelers was de blik al gericht op de finale in de Eurojackpot KNVB Beker zondag tegen NEC. Mexx Meerdink is 'hongerig' voor de winst.

Meerdink sprak met Sportnieuws.nl over zijn voorbereiding op de bekerfinale. Hoe zou het voor hem, als kind van de club, zijn om de beker te winnen met AZ? "Ja fantastisch", antwoordt hij. "Voor de club, voor de fans, voor de mensen die dag en nacht klaar staan voor de club is dit fantastisch. We gaan er alles aan doen", belooft hij.

Vorig jaar stond AZ in de finale tegen Go Ahead Eagles. De Alkmaarders verloren na strafschoppen. "Ja dat is een dubbel gevoel natuurlijk. Maar het is mooi dat we hem zondag weer kunnen herpakken", aldus de 22-jarige aanvaller.

'Honger'

"Er is honger. Iedereen wil die beker pakken. Iedereen weet hoe belangrijk het is", vervolgt hij. "We gaan daar heel scherp heen natuurlijk. We gaan het goed aanpakken en er alles aan doen om zondag zo goed mogelijk daar te staan."

Rust voor belangrijke krachten

Trainer Leeroy Echteld hield in de Conference League-kwartfinale tegen Shakhtar Donetsk ook al rekening met de eindtrijd tegen NEC in de KNVB Beker. AZ had het eerste duel met Shakhtar met 3-0 verloren en Echteld koos ervoor veel belangrijke krachten, onder wie Wouter Goes, Kees Smit, Sven Mijnans en Troy Parrott, in de tweede ontmoeting aan de kant te houden. "NEC is een goede ploeg, we moeten zondag in de finale met frisse benen staan. Dat kan niet als je al zo'n vijftig wedstrijden hebt gespeeld en vanavond weer zou voetballen", sprak Echteld.

Tot slot heeft Meerdink nog een boodschap aan de fans. "Ze kunnen een team verwachten dat alles gaat geven voor de club, voor het logo op de borst. We gaan ze vermaken met mooi, maar ook zeker goed spel."