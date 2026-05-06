In navolging van de grote SBS-talkshows trekt ook de podcast van oud-voetballers Wim Kieft en René van der Gijp vlak voor het WK naar het zonnige Curaçao. Alleen om daar te komen, is nog best wel een gedoe. Vooral voor 'boomer' Kieft die vrij weinig snapt van de planning in de Caraïben. Het leidt tot veel hilariteit bij zijn collega's.

Sinds het moment dat Curaçao zich, in navolging van het Nederlands elftal, plaatste voor het WK voetbal van komende zomer, mogen veel bekende Nederlanders zich opwarmen voor een tripje naar de zon. En aangezien René van der Gijp met Vandaag Inside, net als de Oranjezomer, naar het Caribische eiland trekt, kon zijn podcast natuurlijk niet achterblijven. Maar een tripje naar de zon kost veel moeite met plannen. Vooral voor 'boomer' Wim Kieft.

'Naar vier boomers gestuurd'

Kieft en Van der Grijp reizen voor hun podcast KieftJansenEgmondGijp eind mei af naar Curaçao om daar enkele uitzendingen van hun podcast te maken. Dat doen ze vanaf de luxe strandtenten Kontiki en Cabana Beach. Waar veel mensen uit zouden kijken naar het luieren op het strand, is dat niet het geval voor de heren van de podcast. "We kregen een blokkenschema, maar ze waren even vergeten dat het naar vier boomers werd gestuurd", vertelt schrijver Michel van Egmond over hun strakke planning.

"Het leek wel het nucleaire programma van Iran wat werd uitgelegd. Vooral lastig voor Wim", meent Van Egmond. "Ik snap sowieso weinig", aldus de 63-jarige oud-voetballer die nogal chagrijnig klinkt. Zijn tafelgenoten kunnen er in ieder geval wel om lachen. "Waar Wim nog het meest tegenop ziet, is om elke dag met ons te eten", grapt Van Egmond.

'Hele eiland staat op zijn kop'

Daar heeft Kieft allesbehalve zin in. "We gaan niet elke avond uitgebreid eten hoor", aldus een gepikeerde Kieft. "Ik wil gewoon lekker BBQ-kippetjes eten." Als hem wordt verteld dat de kosten van alleen eten voor zichzelf zijn, komt er ineens een hele andere vraag bij hem op. "Waarom mag ik eigenlijk geen credit card?"

"Dat komt wel goed", meent Van Egmond, die ooit een boek over Kieft schreef. "Het hele eiland staat volledig op zijn kop voor de komst van Kieft. Er is dus echt wel een lokale kippenboer die jou kan sponsoren." Dat stemt de oud-speler van onder meer Ajax en PSV dan weer tevreden. "Ik ga niet de hele dag met Michel doorbrengen", besluit een licht geïrriteerde Kieft, tot hilariteit van zijn vrienden.

