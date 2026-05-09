Wat kan voetbal mooi zijn. Zaterdagmiddag werd dat maar weer eens bewezen. Daar scoorde Willem II'er Mounir El Allouchi een belangrijke goal in de play-offs om promotie. Alsof het zo moest zijn, want eerder deze week verloor de middenvelder zijn dochtertje.

Daags voor het heenduel met RKC in Waalwijk maakte El Allouchi samen met zijn partner het tragische nieuws bekend. Desondanks zat hij dinsdag wel bij de wedstrijdselectie van Willem II. Starten lukte niet, maar hij viel wel in tijdens de tweede helft. In minuut 20 (zijn rugnummer) zorgden de thuis- en uitfans voor een prachtig eerbetoon.

Warme woorden voor El Allouchi

El Allouchi was zichtbaar aangedaan door het initiatief van het publiek. Na afloop spraken zijn trainer John Stegeman en teamgenoot Devin Haen mooie woorden over hem. "Ik heb gezegd dat ik heel trots ben op Mounir, dat hij hier was en dat hij ons heeft geholpen. Ik denk dat het niet heel normaal is in een mensenleven. Daar ben ik erg van onder de indruk", aldus Stegeman.

"Zo mooi kan voetbal dus zijn. Zo hoort het ook. Ik had kippenvel op mijn armen, het huilen stond me nader dan het lachen. Dit is wat sport verbroedert", vond hij. Spits Haen sloot zich daar bij aan. "Ik heb alleen maar respect voor hem. Het is enorm triest wat er gebeurd is en heel knap van hem, trots op hem. Het is heel bizar dat hij zo sterk is."

Goal in de return

In de return in Tilburg startte El Allouchi wel. De tweede helft was amper begonnen of hij vond het net. El Allouchi dook als een duveltje uit een doosje op in het zestienmetergebied van RKC en liep een afgemeten voorzet binnen. Dat zorgde voor veel emoties bij de middenvelder, die het uitbundig vierde met de harde kern. Nadat de feestvreugde grotendeels over was, veegde hij wat tranen weg en verrichte de sujood.

Uiteindelijk bleek die treffer beslissend. Jean-Paul Boëtius maakte in de 59ste minuut nog wel de gelijkmaker namens RKC, maar daarna werd er niet meer gescoord. Daardoor trok Willem II over twee wedstrijden met 2-1 aan het langste eind.

