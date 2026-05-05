Het tragische overlijden van de dochter van Mounir El Allouchi van Willem II legde een schaduw over het duel met RKC in de play-offs om promotie. Dinsdag vond een hartverwarmend eerbetoon plaats voor de middenvelder en zijn familie.

El Allouchi deelde daags voor de start van het tweeluik met RKC dat het dochtertje van hem en zijn vrouw plotseling is overleden. Dat nieuws legt een grauwsluier over het duel in Waalwijk. Daar werd dinsdag op bijzondere wijze stilgestaan.

Eerbetoon aan overleden dochtertje Mounir El Allouchi

De supportersgroepen hadden afgesproken om in minuut 20 (zijn rugnummer) massaal te applaudisseren. Dat gebeurde dan ook. Ook klonk het You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. In zowel het thuis- als uitvak werd een spandoek ontvouwen met de tekst: 'Sterkte familie El Allouchi'.

Het eerbetoon voor de familie van Mounir El Alouchi.

'Hij zei tegen mij: trainer, we moeten door'

Voor de wedstrijd sprak trainer John Stegeman zich al uit over het tragische verlies. "Wat er is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk. Wij proberen Mounir daarin zo goed mogelijk te helpen en te steunen. Hij gaf aan dat hij er heel graag bij wilde zijn, maar niet in staat was om te starten", sprak hij bij ESPN. "Ik ben blij dat hij bij ons is. Dat voelt goed, ook voor hem. Er zijn soms belangrijkere dingen in het leven dan alleen maar voetbal."

Het was El Allouchi zelf die de focus weer terug bracht bij Stegeman en zijn teamgenoten. "We willen door. Daarin wil hij een bijdrage leveren. Hij heeft heel veel steun gehad vanuit de groep. Hij zei tegen mij: 'Trainer, we gaan door, we moeten door'. Dan probeer je de groep zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wedstrijd. Daar waren we al anderhalve week mee bezig, maar dit (verlies, red.) heeft even op de pauzeknop gedrukt. Dan kom je in een heel andere realiteit."

