Na de 2-1 overwinning van het Nederlands elftal afgelopen vrijdag op Noorwegen, wacht dinsdagavond alweer de volgende test richting het WK 2026. Ecuador, de ploeg met de minste tegendoelpunten tijdens de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika, komt op bezoek in het Philips Stadion.

In de eerste oefeninterland van het WK-jaar heeft het Nederlands elftal vrijdagavond een 2-1 overwinning geboekt op Noorwegen in de Johan Cruijff Arena. Voor Oranje was het een wedstrijd met gemengde signalen: een debuut voor de 20-jarige Kees Smit, terwijl Memphis Depay ontbrak door een blessure. Noorwegen kwam vroeg op voorsprong via Andreas Schjelderup, maar Nederland reageerde via een hoekschop, die door Virgil van Dijk werd ingekopt. In de tweede helft maakte Tijjani Reijnders de winnende treffer: 2-1.

Ook Ecuador speelde afgelopen vrijdag een oefenwedstrijd, tegen Marokko in Madrid. Lang leken de Zuid-Amerikanen de winst te pakken, maar in de slotfase maakte Neil El Aynaoui gelijk: 1-1.

Oranje en Ecuador plaatsten zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland won Groep G met 20 punten, voor Polen dat een ticket voor de play-offs greep. De Ecuadorianen plaatsten zich overtuigend als nummer twee, boven toplanden als Brazilië, Uruguay en Colombia, via de Zuid-Amerikaanse kwalificatie.

Sterke defensie, beperkt scorend vermogen

Dinsdagavond wacht voor Oranje de volgende uitdaging tegen het defensief goed georganiseerde Ecuador. In de 18 WK-kwalificatiewedstrijden incasseerden de Zuid-Amerikanen slechts vijf tegendoelpunten. De verdediging is ijzersterk, met onder meer regerend Champions League-winnaar Willian Pacho, Arsenal-linksback Piero Hincapié en Club Brugge-sensatie Joel Ordóñez. In combinatie met wereldclubkampioen Moisés Caicedo, die vanaf het middenveld fungeert als slot op de deur, blijkt de Ecuadoriaanse defensie lastig te kloppen.

Toch heeft hun offensieve productie nog ruimte voor verbetering. Tijdens de kwalificatie werd er zes keer 0-0 gespeeld en scoorde Ecuador slechts 14 doelpunten in 18 wedstrijden.

Zender Nederland - Ecuador

De oefeninterland tussen Nederland en Ecuador vangt dinsdagavond om 20.45 uur aan in het Philips Stadion. NPO 3 is de zender waar het duel wordt uitgezonden. De uitzending begint om 20.20 uur met de voorbeschouwing, oud-internationals Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn aanwezig als analist.

Vorige ontmoeting: WK 2022

Op het WK van 2022 stonden de twee landen voor het laatst tegenover elkaar. In de tweede groepswedstrijd kwam Oranje via Cody Gakpo vroeg op voorsprong, maar Ecuador reageerde in de tweede helft via Enner Valencia: 1-1. Nederland eindigde de poule als groepswinnaar, terwijl Ecuador als nummer drie van de groep het wereldkampioenschap vroegtijdig moest verlaten. Het verst dat Ecuador ooit is gekomen, is tijdens het WK van 2006, toen Engeland met 1-0 in de achtste finales te sterk was.

In totaal speelden beide landen drie keer tegen elkaar. Naast de ontmoeting op het afgelopen WK werden er nog twee oefenwedstrijden gespeeld. In 2006 won Nederland met 1-0 door een doelpunt van Dirk Kuyt en in 2014 werd het 1-1. Robin van Persie vond het net namens Oranje.