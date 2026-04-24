FC Den Bosch-speler Thijs van Leeuwen is niet alleen creatief op het veld, maar ook erbuiten. Met zijn outfits en tatoeages is hij een opvallende verschijning in de voetbalwereld. Al van jongs af aan probeert hij graag nieuwe dingen uit en ook nu nog knipt hij gerust alles aan stukken om er wat nieuws van te maken. “Het is voor mij even ontsnappen uit de voetballerij."

Wanneer Thijs van Leeuwen spreekt over mode, moet hij al gauw denken aan zijn eigen mislukkingen op dat gebied. Hij was al vroeg van het experimenteren, maar daar is hij achteraf niet altijd blij mee. “Ik heb schrikbarende outfits gehad, van skinny jeans tot aan coltruien die tot mijn nek kwamen. Maar ik ben er gewoon altijd al mee bezig geweest en vond het heerlijk om naar de stad te gaan."

De metromannen

Inspiratie deed hij al vroeg op, thuis bij zijn ouders. “Mijn vader wilde er ook altijd goed uitzien. Hij heeft wel een heel andere stijl. Toch worden wij altijd metromannen (heteromannen die veel tijd aan uiterlijk besteden, red.) genoemd. Vroeger zeiden mijn ouders al heel snel dat ik zelf mocht bepalen wat ik aan wilde doen”, vertelt hij.

“Ik kreeg kleedgeld van ze en dat moest ik dan daaraan besteden. In het begin ga je dan natuurlijk gauw naar CoolCat en dat soort winkels”, lacht hij. “Ik ben er altijd al veel mee bezig geweest en als ik daar nu op terugkijk, heb ik echt niet altijd de juiste keuze gemaakt. Maar dat is ook het leuke ervan, ik hou van experimenteren.”

Kleding kopen en de schaar erin

En voor dat experimenteren gebruikt hij liever niet de duurdere kleding, maar zoekt hij juist naar parels op plekken waar je die misschien niet zo snel vindt. “Ik heb het niet zo op merken, ik ga liever naar vintage winkels of tweedehandszaken en dan koop ik het liefst heel veel blouses van een maatje XL. Ik ben zelf 1,78 dus ben niet de langste maar dan ga ik lekker knippen. Net zolang tot-ie een beetje baggy valt en dan stroop ik de mouwen op. Mij maak je echt niet blij met merken, ik wil lekker zelf met de schaar aan de slag.”

Waar hij voorheen vooral zoekende was in zijn stijl, is dat nu wel anders. “Ik denk dat dit het wel gaat worden voor de rest van mijn leven, ik heb het wel gevonden. Ik vind mezelf soms een classic guy met een strak shirt en een henley met een oversized pantalon en loafers. Dat draag ik graag na de training, gewoon een dagelijkse look. Ik draag ook wel veel streetwear. Baggy broek met veel prints, letters en plaatjes erop. En altijd wat sieraden erbij, dat vind ik wel dik, haha.”

Tatoeages

Van Leeuwen heeft, zoals veel voetballers, ook eeuwige sieraden in de vorm van tatoeages. Maar ook deze zijn, net als zijn kledingstijl, niet zoals bij de meeste voetballers. “Vroeger toen ik 12 was, wilde ik graag een sleeve met een leeuw, roos en een klok. Gelukkig ben ik daar nooit aan begonnen want dat vind ik nu verschrikkelijk”, lacht hij. “De tatoeages omschrijven mij nu wel goed denk ik. Ik ben een impulsieve gozer en dat zie je terug. Er staat genoeg meuk op mijn lichaam die niet zo mooi is, maar dat maakt het plaatje juist compleet voor mij.”

Elke maand gaat hij wel even zitten in de stoel van zijn vaste artiest. Hij heeft tatoeages die over zijn familie gaan. “Ik ben echt een familiemens, dus dat vind ik wel belangrijk. Ook heb ik de datum van mijn debuut erop staan, maar ik heb ook veel dingen van Marvel”, somt hij op.

Van Leeuwen is gek van Marvel én van Lego. “Daar komt binnenkort ook een tatoeage van op mijn lijf, samen met mijn vriendin zetten we twee Lego-poppetjes.” De tatoeages zijn een bonte verzameling van van alles en nog wat. “Het moet ook allemaal niet te zwaar zijn. Verhalen moeten niet de reden zijn van een tattoo. Als ik een plaatje zie dat ik mooi vind en waarin ik mijzelf herken, dan vind ik het een goed idee.”

Reacties uitlokken

Met zijn aparte tatoeages en uitgesproken kledingstijl lokt hij vaak zat reacties uit in de voetbalwereld. “In de voetballerij moet iedereen lekker doen wat-ie zelf wil. De een komt in een trainingspak, de ander met een stropdas en blouse. Voor mij kan alles. Er wordt op dit niveau nog weleens raar gekeken naar hoe ik mij kleed. Dat vind ik alleen maar leuk, ik verheug me erop een leuke outfit aan te doen. Soms zoek ik die reacties juist op.”

En die reacties krijgt hij ook en die zijn lang niet altijd negatief. maar ook positief. Hij praat vaak met teamgenoot Sheddy Barglan over kleding. “Hij heeft net weer een wat andere stijl, dus daar kan ik ook weer van leren.” Maar ook met oud-teamgenoot Ezra Hoogenboom. Hoogenboom heeft een eigen kledinglijn: LoveLanguage en daar is Van Leeuwen vaak model voor. “Ik was met hen laatst bij een event van Life After Football. Dat is niet direct mijn omgeving, maar met de mensen daar heb ik het heel leuk gehad.”

i Thijs van Leeuwen met zijn vriendin. ©Privébeelden/LoveLanguage

Pinterest met zijn vriendin

Hij ging daar onder andere veel op de foto met zijn vriendin, met wie hij graag dag en nacht over kleding en tattoos praat. “We zien allebei veel kleding die ons zou passen. Het kan niet gek genoeg”, lacht hij. “Er zijn avonden dat we urenlang lekker in bed op Pinterest naar nieuwe ideeën zitten te kijken. Onze stijlen liggen dicht bij elkaar.”