NEC en PSV treffen elkaar zaterdag opnieuw in De Goffert, een stadion waar spektakel de laatste jaren haast gegarandeerd is. De vorige ontmoeting tussen beide ploegen leverde een wedstrijd op die nog lang in het geheugen gegrift staat. Acht doelpunten, een gemiste strafschop en negentig minuten pure chaos zorgden in september voor een 3-5 overwinning voor PSV.

Op 13 september kreeg het Nijmeegse publiek een wedstrijd voorgeschoteld die alles had. Het ging voortdurend alle kanten op. PSV leek na rust op rozen te zitten toen Ricardo Pepi met een rake kopbal de 1-4 binnen werkte. Het duel leek beslist, maar NEC dacht daar anders over. De thuisploeg rechtte de rug en zette De Goffert in vuur en vlam.

Bizar verloop

Youssef El Kachati en Tjaronn Chery brachten de spanning terug tot 3-4 en ineens leek alles weer mogelijk. PSV stond te wankelen, De Goffert kolkte en toen NEC een strafschop kreeg lonkte zelfs de gelijkmaker. Chery zag zijn inzet echter op de lat stranden. Waar NEC het momentum liet liggen sloeg PSV meedogenloos toe. Invaller en debutant Myron Boadu zorgde vlak voor tijd de beslissende 3-5 binnen en maakte een einde aan alle Nijmeegse hoop.

PSV’er Joey Veerman was na afloop vooral blij dat het duel erop zat. "Ik snap dat dit op tv er erg leuk uitziet, maar in het veld is dat helemaal niet zo. Dit had niets met voetbal te maken", vertelde de middenvelder bij ESPN. Zijn woorden vatten het duel misschien wel perfect samen: vermakelijk voor de neutrale kijker, slopend voor de hoofdrolspelers.

Aanvallende DNA's botsen

Ook dit weekend lijkt een soortgelijk wedstrijdbeeld niet ondenkbaar. Beide ploegen spelen vooruit, willen domineren en nemen daarbij risico’s. Dat levert kansen op. "Beide ploegen zijn we bezig de toeschouwers te vermaken. Niet voor niets hebben zij na ons de meeste goals gemaakt in de Eredivisie. Ze krijgen er ook wel veel tegen, maar dat betekent dat er altijd iets gebeurt, dat er spektakel is. Ik vind het leuk om naar NEC te kijken", vertelde Bosz op zijn perspraatje.

Bosz keek de afgelopen periode veel wedstrijden van NEC terug en ziet duidelijke patronen. "Het is vrij makkelijk te analyseren wat zij doen, maar het bespelen daarvan is minder makkelijk. We weten precies wat ze doen, maar daar moet je wel het antwoord op vinden en dat hebben niet veel ploegen."

NEC leeft op spektakel

In Nijmegen is men zich inmiddels bewust van het imago dat de ploeg heeft opgebouwd. NEC wil vermaken, wil vooruit en accepteert dat daar tegengoals bij horen. Bryan Linssen sprak daar eerder al openlijk over. "Ik krijg veel reacties van mensen die zeggen dat ze zin hebben om naar NEC te kijken. Wij voetballen met plezier, omdat we veel de bal hebben. Niemand is eigenlijk verveeld. Ik vind 95 procent van de wedstrijden in de Eredivisie niet om aan te gluren. Dat juist wij complimenten krijgen, is mooi", vertelde Linssen bij Omroep Gelderland vóór de vorige NEC-PSV.

Met de herinneringen aan het vorige duel nog vers in het geheugen en twee ploegen die niet snel gas terugnemen, lijkt ook deze editie alles in zich te hebben om opnieuw uit te lopen op een open, chaotische en meeslepende wedstrijd. Of, zoals Veerman het zou zeggen: leuk voor de kijker, maar allesbehalve comfortabel voor de spelers.