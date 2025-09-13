Het werd een knotsgekke kraker tussen NEC en PSV, met een 3-5 zege voor de Eindhovenaren als eindresultaat. PSV-trainer Peter Bosz heeft met volle teugen genoten van de wedstrijd, ondanks dat het voetbaltechnisch niet de beste wedstrijd onder zijn leiding was. "Ik heb geen moment rustig gezeten", stelt Bosz op de persconferentie.

De wedstrijd tussen de nummer twee en vier van de Eredivisie werd een ware rollercoaster. De trainer van PSV vindt het onterecht dat er meteen wordt gewezen op de mindere helft na rust. "Je begint negatief over de tweede helft, omdat we daarin de grip niet hebben, maar dat hadden we in de eerste helft wél. Misschien verklaar ik nu onzin, maar voor mijn gevoel hadden wij de betere kansen en hebben we weinig weggegeven", stelt Bosz resoluut.

'Geen moment rustig gezeten'

Bosz erkent dat zijn hartslag gedurende de krankzinnige kraker wel 'even moest dalen'. "Het gemoed was dat de wedstrijd de hele tijd heen en weer is gegaan. Wij maakten de 2-0, werd direct weer 2-1. Zij maakten de 4-3, en toen brachten wij drie minuten later de marge weer op twee. Dus ik heb de hele wedstrijd niet rustig gezeten, desondanks hebben we terecht gewonnen."

Tóch heeft de 61-jarige hoofdtrainer wel een kritische noot gevonden. "We hebben voetballend te weinig geboden. Wij moeten de wedstrijd killen door onder hun hoge druk uit te spelen. Zij spelen volle bak één-op-één, maar als je daar onderuit speelt ligt het helemaal open. Daarom kozen we ervoor om met vier middenvelders te spelen, want dan heb je een mannetje meer. Maar daar moet dan wel goed voetbal aan vooraf gaan, maar dat was te weinig."

Vergelijking met Dick Schreuder

Vooraf werd al een open wedstrijd verwacht door de aanvallende speelstijlen van zowel Bosz als NEC-trainer Dick Schreuder en dat werd werkelijkheid. Tóch ziet Bosz een groot verschil. "Hij is nóg extremer dan ik en hij speelt toch anders. Wat hij met drie verdedigers doet, dat heb ik nu voor de eerste keer gedaan. Ik heb dat wel gedaan bij Heracles, maar dat gaan wij bij PSV niet ieder competitieduel doen", legt hij het vergelijk naar zich neer.

De ervaren oefenmeester beseft zich goed dat hij zelden zo'n duel zal meemaken. "Dat twee ploegen op zo'n manier tegen elkaar opboksen, dat is wel bijzonder. Wat ik zelf vooral heel mooi vond was dat NEC niet op gaf, helaas. Ze kwamen steeds weer terug en dat werd gewaardeerd, want ze werden zelfs nog toegezongen aan het einde. Mensen gaan normaal weleens eerder naar huis of gaan fluiten bij de gemiste penalty, wat trouwens heel onterecht zou zijn, maar volgens mij waarderen ze het hoe er gespeeld wordt", besluit Bosz.

