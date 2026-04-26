Jill Roord (29) maakte furore bij Europese topclubs, maar afgelopen zomer keerde de Oranje Leeuwin verrassend terug naar FC Twente. Vader René Roord blikt terug op de zware jaren in het buitenland en vertelt openhartig over de keuzes van zijn dochter. "Als Jill en Pien erachter staan, waarom zou het mij dan uit moeten maken?", vraagt Roord zich af in gesprek met Sportnieuws.nl.

Als klein meisje speelde Jill Roord al moeiteloos mee tussen de jongens bij amateurclub Quick’20. “In die tijd was het helemaal geen discussie dat Jill altijd bij de jongens voetbalde, omdat iedereen toen wel zag: wauw, zij is écht goed. Veel coaches zeiden destijds al dat het voor Jill weinig zin had om daar te blijven voetballen", herinnert Roord zich goed. "In de regio ging haar naam al vrij snel rond. In het begin zeiden mensen nog wel eens: oh, dat is de dochter van René, maar dat veranderde al snel", lacht hij.

Terugkeer naar FC Twente

De topvoetbalster brak als allerjongste speelster ooit door bij FC Twente, verdiende een mooie transfer naar Bayern München en speelde vervolgens voor topclubs Arsenal, Wolfsburg en Manchester City. Uiteindelijk besloot ze afgelopen zomer terug te keren op het oude nest. "Ik zag het niet aankomen", erkent Roord. "Ik heb achteraf natuurlijk wel wat signalen gezien, maar ik had verwacht dat ze nog wel een paar jaar in het buitenland wilde blijven…"

Uiteindelijk maakte de Oranje Leeuwin bekend dat ze graag terug naar Nederland wilde. "Ik vond het eerst wel jammer dat ze terug wilde en moest wennen aan het idee, maar achteraf is het een heel goede stap geweest", vervolgt de 61-jarige technisch manager van FC Twente. Hij verklapt dat ook clubs als Ajax en PSV wel een optie waren voor zijn dochter. "Maar dat vond ik toch lastig", lacht hij. "Uiteindelijk hebben we alles rond gemaakt en ben ik héél blij dat ze terug is."

Gelukkige familie Roord

De eerste maanden na het verrassende besluit zijn goed bevallen, zeker ook voor de familie. Eén voorbeeldje: zijn vrouw is in juli jarig. "Daar was Jill voor het eerst in negen jaar bij", zegt Roord, waarna een grote lach op zijn gezicht komt. Na negen jaar in het buitenland heeft hij ook de andere kant van de medaille gezien. "We hebben haar in de coronatijd bijvoorbeeld een jaar niet gezien. Dat vonden wij als gezin echt héél erg. Jill bleef daar alleen achter tijdens de feestdagen, dat is het laatste wat je als ouders wil…"

"We hebben wel even met elkaar gebeld met video, maar dat was verschrikkelijk", vertelt Roord eerlijk. Tóch merkte hij nooit dat het zó erg was voor zijn dochter. "We zagen het gewoon niet, waarschijnlijk omdat ze het ons nooit wilde laten merken", gaat hij verder. Hij gaat er niet vanuit dat zijn dochter ooit weer naar het buitenland gaat. "Ze is zó gelukkig in Nederland, kan lekker voetballen en haar vriendin hockeyt hier op hoog niveau. Dan zouden ze samen moeten gaan, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren."

Volop in de schijnwerpers

De afgelopen jaren kwam de familie Roord steeds vaker in aanraking met de media. De cover van Jill en haar vriendin Pien Sanders voor Linda zorgde voor extra aandacht. Zo vond een deel van de buitenwacht wel iets van de fotoshoot. Daar denkt vader Roord het zijne van. "We hebben het er vooraf niet over gehad, maar ik vind het ook helemaal prima. Als Jill en Pien erachter staan, waarom zou het mij dan uit moeten maken?"

In het nuchtere Twente was er wél genoeg om te doen, merkte Roord op. "Er zijn veel mensen die ook wel tegen mij zeiden: oh, pikant hoor. Mensen vonden het gewaagd, maar dat maakt mij helemaal niks uit. Ik heb er écht geen last van. Mijn vrouw heeft wel even nodig gehad om daarmee om te gaan, maar inmiddels leest zij het ook niet meer. Laat mensen maar lekker zeggen en schrijven wat ze willen", sluit hij lachend af.