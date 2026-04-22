De laatste wedstrijd van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie houdt de gemoederen flink bezig. Vrijdagavond tegen ADO Den Haag is de ploeg erbij gebaat om te verliezen. Dat vergroot namelijk de kans dat Den Bosch de play-offs om promotie haalt. Volgens een ervaringsdeskundige is het bizar dat de KNVB nog steeds faciliteert dat dergelijke situaties kunnen ontstaan in de KKD.

Leen van Steensel, voormalig speler van FC Utrecht en Excelsior, weet hoe het is om 'expres te verliezen' om zo de eigen kansen te optimaliseren. Als trainer van amateurclub Barendrecht deed hij in 2023 hetzelfde in de strijd om de play-offs in de Derde Divisie. Een 3-1 voorsprong tegen GVVV werd toen in de slotfase omgezet in een 4-3 nederlaag. Van Steensel dacht met zijn spelers naar de play-offs te mogen, maar de KNVB deelde toen een straf uit: vier punten in mindering en een verwijdering uit de play-offs.

'Nog altijd geen spijt van'

"Ik heb er nog altijd geen spijt van. In dezelfde situatie zou ik het precies weer zo doen”, zegt Van Steensel tegen De Telegraaf. "Je voetbalt om het hoogst haalbare te bereiken en dat was deelname aan de play-offs. Als de regels ervoor zorgen dat je daarvoor moet verliezen in plaats van winnen, dan doe je dat gewoon, want je wil als sportman om de prijzen meedoen. Ik moet ook zeggen dat op twee zure appels na, en dan doel ik op de clubs die protest hadden aangetekend, alle andere clubs en trainers ook begrip hadden voor onze keuze.”

'Hoeft allemaal wat minder opvallend'

Van Steensel geeft toe dat zijn ploeg drie jaar geleden de wedstrijd echt liet lopen na een 3-1 voorsprong en de 4-3 nederlaag veroorzaakte. Voor FC Den Bosch tegen kampioen ADO komende vrijdag hoeft het allemaal niet zo raar te gaan. "Wat dat betreft heeft FC Den Bosch het gemakkelijker, want die weten van tevoren dat ze moeten verliezen en die kunnen een B-elftal opstellen, waardoor het allemaal wat minder opvallend hoeft te gaan.”

Onbegrip voor de KNVB

Zowel Van Steensel als Gery Vink, die in 2023 met GVVV de tegenstander was van Barendrecht in de beruchte wedstrijd, snapt niet dat dergelijke situaties nog kunnen bestaan. Zeker niet in het profvoetbal. Vink: "Het is alweer een aantal jaar geleden, maar blijkbaar heeft de KNVB niet van deze situatie geleerd." Van Steensel: "Als je als KNVB niets verandert, dan blijft alles bij het oude. En dan loop je weer tegen zo’n situatie aan, maar dan ditmaal op een hoger niveau."