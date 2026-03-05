Wesley Sneijder gaat op 41-jarige leeftijd nog zijn debuut maken bij een voetbalclub. De recordinternational van Oranje, die al een tijd gestopt is als profvoetballer, speelt zaterdagmiddag 6 maart in Maarssen zijn eerste wedstrijd voor amateurclub OSM'75. En daar wordt breed mee uitgepakt.

Er wordt een stormloop verwacht op sportpark Fazantenkamp in Maarssen, waar zaterdag dus Sneijder weer in voetbalkleding te bewonderen is. 'U kunt beter op tijd vertrekken', staat geschreven bij een van de vele aankondigingen van de komst van de ex-middenvelder van Ajax, Inter, Real Madrid, Galatasaray en Oranje. OSM'75 speelt in de vierde klasse E en speelt thuis een topper tegen koploper Focus'07.

'Noodgreep en joker'

'OSM’75, de torenhoge favoriet in deze competitie liet na de winterstop lelijke punten liggen tegen laagvliegers JSV en Schalkwijk. De achterstand op het jonge Focus’07 is inmiddels opgelopen tot vijf punten en dus is er reden voor een noodgreep. Trainer Berry van Wijk heeft zaterdag zijn joker klaar staan om weer terug te komen in de titelstrijd. Het is de ervaren middenvelder Wesley Sneijder', schetst Culemborgse Velden het affiche vooraf.

Kraker

De situatie is duidelijk voorafgaand aan de kraker in Maarssen, waar Sneijder de thuisclub moet helpen aan een zege op de koploper. De bezoekers staan na veertien gespeelde wedstrijden vijf punten los van nummer twee OSM'75. De ploegen op plek drie en vier staan ook maar respectievelijk één en twee punten achter op de 'nieuwe' club van Sneijder. Hij krijgt hulp van een andere ex-profvoetballer, want Gianluca Nijholt (voormalig speler FC Utrecht) keert terug bij OSM'75.

Wesley Sneijder

134-voudig Nederlands international Sneijder, die geboren en getogen Utrechter is, is tegenwoordig analist bij Ziggo Sport. Zijn laatste profwedstrijd was op 6 december 2018, toen hij met het Qatarese Al-Gharafa negentig minuten speelde tegen topclub Al-Ahli. Sindsdien wordt de voormalig creatieve middenvelder vaak gezien bij amateurclubs in Utrecht en omgeving. Voetballen deed hij echter niet meer, tot zaterdagmiddag dus.