Het incident rondom Noa Lang krijgt mogelijk nog een behoorlijk staartje. De Nederlandse aanvaller van Galatasaray raakte lelijk geblesseerd aan zijn duim tijdens het Champions League-duel met Liverpool, nadat hij tegen een reclamebord viel. Hij is inmiddels geopereerd en zijn club laat het er niet bij zitten. Zij zijn ondertussen naar de UEFA gestapt.

Volgens het Turkse medium TRTspor heeft secretaris generaal Eray Yazgan van Galatasaray zich uitgesproken over de blessure van Noa Lang. Na afloop van het verloren duel met Liverpool vertelde hij dat zijn club het er niet bij laat zitten. "We hebben een klacht ingediend over dit incident bij de UEFA. Zij hebben een onderzoek ingesteld en de UEFA zal de zaak nu gaan beoordelen."

Pijnlijk incident

Noa Lang kwam als invaller in het veld in de tweede helft bij Liverpool-Galatasaray en tien minuten voor tijd sloeg het noodlot toe. Lang maakte een actie in de zestien van Liverpool en werd van de bal gezet, waarna hij tegen de reclameboarding aanviel. Vervolgens ging hij schreeuwend van de pijn naar de grond en bleek een stuk van zijn vinger los te hangen. Het zag er lelijk uit.

Lang moest zuurstof toegediend krijgen vanwege de hevige pijn en werd diezelfde avond nog geopereerd in het ziekenhuis in Liverpool. "We zullen een schadevergoeding eisen tegen de UEFA vanwege het letsel van Lang. We vragen compensatie voor zijn salaris, gedurende de tijd dat hij niet zal kunnen voetballen. Als dat niet gebeurt, gaan we naar de rechter. Onze prioriteit is de gezondheid van de spelers, geld is van secundair belang. Bovendien zullen we ook degenen die nalatig waren met betrekking tot dit onderwerp aanpakken."

Inmiddels heeft de onfortuinlijke Lang voor het eerst van zich laten horen. Hij deelt een foto op Instagram vanuit een ziekenhuisbed met naast hem twee verpleegsters. "Shit happens", schrijft hij daarbij. In de reacties krijgt Lang veel steun van onder meer PSV en schaatstopper Kjeld Nuis. In zijn story plaatst hij verder dat de operatie goed is verlopen, en bedankt hij iedereen voor de support.