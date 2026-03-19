De hele sportwereld hield woensdagavond het hart vast bij het zien van de beelden van Noa Lang. De Oranje-international raakte zwaar geblesseerd aan een vinger en moest met spoed geopereerd worden. Veel collega-sporters van de onfortuinlijke aanvaller steunen hem met lieve reacties.

Noa Lang kwam vlak na de rust in het veld op Anfield. Zijn bijdrage bleef beperkt tot iets meer dan een halfuur. Toen kwam Lang ongelukkig met zijn hand in aanraking met een reclamebord. Hij had meteen veel pijn en moest per brancard van het veld af.

Operatie

Er volgde direct een spoedoperatie voor de ongelukkige aanvaller. Donderdagochtend komt Lang zelf met een eerste reactie. Op zijn Instagram plaatst hij een foto vanuit het Whiston Hospital liggend in een ziekenhuisbed. Hij wordt geflankeerd door twee zusters. Bij de post schrijft Lang de veelzeggende woorden: "Shit happens".

Steunbetuigingen

Veel sportcollega's reageren snel onder de post. Onder meer meervoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis reageert met hartjes, net als Joep Wennemars die het bericht liket. Ook enkele oud-clubs van Lang steunen hem. Zowel Club Brugge, waarmee hij kampioen werd in België, als zijn vorige club PSV steken hem een hart onder de riem. Net als (oud-)collega's als Tahith Chong, Rodney Sneijder en Oranje-Leeuwin Shanice van de Sanden. De reacties staan vol met hartjes en steunbetuigingen als 'Snel weer terug'.

De massale stroom steunbetuigingen doen ogenschijnlijk veel met Lang. Een tiental minuten na zijn post komt hij met een story op Instagram. Daarin geeft hij een hoopgevende update. "De operatie is goed gegaan. Iedereen bedankt voor de berichtjes", aldus Lang.

Rentree

De hoop van velen, waaronder duizenden Turkse fans, is dat de behendige buitenspeler zo snel mogelijk weer fit is. Hoe lang de international van het Nederlands elftal precies moet toekijken is nog onbekend. Naar alle waarschijnlijk komen de oefenduels van Oranje eind maart, tegen Noorwegen en Ecuador, te vroeg voor Lang.

Champions League

Tot overmaat van ramp lukte het Galatasaray ook niet om voor Lang een ronde verder te komen in de Champions League. De Turkse grootmacht was nog met een minieme voorsprong naar Engeland afgereisd. Daar ging het echter helemaal mis. Uiteindelijk werd het 4-0 voor Liverpool, waarmee niet Noa Lang, maar zijn mede-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong naar de kwartfinales gaan.