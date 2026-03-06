Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk is fit genoeg om tijdens het WK-kwalificatieduel met Ierland zaterdag haar rentree te maken in het nationale elftal. Er werd de afgelopen weken veel gesproken over de terugkeer van de voetbalster.

Arjan Veurink kan in het WK-kwalificatieduel met Ierland in Utrecht weer beschikken over Daniëlle van de Donk. De 34-jarige middenveldster keert terug na een lange afwezigheid, waarin ze twijfelde over haar toekomst bij Oranje. Het is de tweede kwalificatiewedstrijd van Oranje in aanloop naar het WK voetbal van 2027 in Brazilië. Nederland speelde dinsdag met 2-2 gelijk in Polen.

Fit voor rentree

Veurink moest het in Polen doen zonder Van de Donk, die in aanloop naar die wedstrijd met klachten op de training te maken kreeg. Van de Donk herstelde de afgelopen dagen en is fit voor haar rentree. Ze zou tegen Ierland haar 172e interland kunnen spelen.

Veurink wilde niet loslaten of Van de Donk de hele wedstrijd speelt. "Ze is fit, ze kan spelen", zei Veurink in Zeist. "Misschien is negentig minuten nog te veel. We gaan het zien."

Huldiging

De KNVB huldigt bij de wedstrijd in Stadion Galgenwaard zestien ex-internationals: Sherida Spitse, Lieke Martens, Loes Geurts, Mandy van den Berg, Anouk Dekker, Renate Jansen, Merel van Dongen, Siri Worm, Liza van der Most, Danique Kerkdijk, Vanity Lewerissa, Kim Dolstra, Maran van Erp, Cheyenne van den Goorbergh, Jennifer Vreugdenhil en Myrthe Moorrees.

In opspraak

Van de Donk kwam afgelopen weken nog in opspraak vanwege een boek van oud-teamgenote Spitse. In het boek blikt ze terug op het desastreus verlopen EK, waarbij de slechte sfeer binnen het team volgens haar een grote rol speelde in het uitblijven van succes. Daarbij wordt ook de naam van Van de Donk genoemd. Er werd geschreven dat de twee van een andere speelster 'een dolk in de rug' hadden gekregen bij de vorige trainer Andries Jonker.