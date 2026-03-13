Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart en oud-tennisser John van Lottum zijn verzot op padel. De twee kwamen over hun liefhebberij praten op tv.

Van Lottum is als ondernemer betrokken bij de keten Plaza Padel. Ook is hij toernooidirecteur van Premier Padel Rotterdam. Bij Carrie op Vrijdag verklaart hij de populariteit van padel: "Het is makkelijk te leren. Het is heel sociaal. Er zitten geen sociale klasses aan. Bij hockey en tennis is er toch wel een bepaalde drempe. Bij padel niet. Dat maakt het makkelijk en toegankelijk om te doen."

Estavana Pomlan

Van der Vaart zegt: "Ik vind niet zoveel dingen leuk. Als je dan een sport vindt waarbij je denkt: hé, dit is het weer. Dan kom je thuis, dan kom je als klein kind thuis. Dan vraagt Estavana Polman: "Oh, je hebt verloren." Dan heb ik een halve dag daar moeite mee. Ik verloor makkelijker met voetbal dan met padeel. Want voetballen kon ik."

Van der Vaart woont met tophandbalster Polman samen in Roemenië, waar zij speelt.

Niet de fitste

Van Lottum prijst het technische vermogen van Van der Vaart op de padelbaan. "Hij is niet de fitste. Maar hij heeft een aantal ballen die je niet verwacht. En hij heeft geduld. Wij tennissers proberen de ballen zo hard mogelijk te rammen."

Van der Vaart geeft een voorbeeld van hoe hij padel speelt. "We speelden een keer samen. Ik lob heel veel. Het moet langzaam gaan voor mij, want ik ben niet topfit. De lobs waren niet goed. Hij zegt: "Probeer eens het dak te raken!" We wonnen toch toch nog. Mijn moeder is 65. Ze heeft nog nooit aan sport gedaan. Ze padelt nu driemaal per dag, het liefst."

Ambassadeurs

Van Lottum prijs de rol als ambassadeur van Van der Vaart en andere ex-topvoetballers als Ronald de Boer en Arjen Robben. "Zij hebben padel echt op de kaart gezet. En ik verloor mijn eerste wedstrijd van Frank en Ronald de Boer. Ik baalde en wilde er beter in worden. Zo ben ik de volgende dag weer de baan opgestapt."