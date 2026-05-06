Frank en Ronald de Boer hebben een ontroerend verhaal gedeeld over de laatste momenten van hun vader. Op zijn sterfbed wilde Cees de Boer namelijk nog wel aangeven dat hij wel de beste voetballer van de drie was.

Frank en Ronald de Boer verloren in februari door euthanasie. Cees de Boer voerde een jarenlange strijd tegen depressies, nadat hij in 2018 betrokken raakte bij een verkeersongeval met zijn fiets. Vervolgens werd hij met de fiets aan de hand ook nog geschept door een motorrijder. Daardoor kwam De Boer na meerdere fysieke ongemakken in een depressie terecht en deed hij een zelfmoordpoging. In 2025 kwam er een eind aan zijn ondraaglijk lijden.

'Wie was de beste voetballer?'

Beide oud-voetballers waren onlangs te gast in de MidMid-podcast en vertelden daar over de laatste momenten van hun vader. Ronald kon het op het sterfbed van zijn vader toch niet laten en vroeg aan hem wie nou de beste voetballer was: Ronald, Frank of Cees? Daar gaf vader Cees een glashelder antwoord op. "Hij moest lang nadenken, ging toen staan en zei: 'Ik denk ik'. En dan ging hij voordoen hoe hij allemaal trainde", vertelt Ronald de Boer met een glimlach.

Voor de gebroeders De Boer was het zelfs zo'n speciaal moment, dat Ronald het ook opnam in zijn speech voor de begrafenis. "Ik zei toen ook: 'Wij geloven je'", geven de gebroeders De Boer dus toe dat hun vader de beste van de drie was. Cees de Boer speelde in totaal drie duels in de Eredivisie voor toen nog Alkmaar '54. Zijn andere wedstrijden speelde hij voor amateurclub De Zouaven. In 1962 stopte hij officieel met voetballen.

Football Island

Frank en Ronald de Boer zijn op dit moment allebei te zien in het populaire programma Football Island. Daar is te zien dat ze nog altijd even fanatiek zijn als tijdens hun carrière. Zowel Frank als Ronald belandde op de beruchte reservebank, maar wist zich terug in het spel te knokken. Zelfs zo ver dat al bekend werd dat allebei de gebroeders de Boer in de komende aflevering de finale spelen.

