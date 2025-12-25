Frank de Boer moest dit jaar afscheid nemen van zijn vader Cees de Boer. De vader van de ex-topvoetballer en zijn broer Ronald kampte met een lange depressie en koos uiteindelijk zelf voor zijn dood. Openhartig vertelt Frank over hoe de depressie van zijn vader diepe sporen heeft achtergelaten.

Cees de Boer was de vader van oud-voetballers Frank en Ronald en hun zus Anja. De vader van de voetbalbroers overleed op 14 februari 2025. Een zelfgekozen dood, want hij zakte uiteindelijk rustig in slaap door euthanasie. De keuze van Cees de Boer is een gevolg van jarenlange depressies en het in je hoofd spelen met de gedachte om jezelf van het leven te beroven. Jarenlang dacht de familie De Boer dat hun vader 'het lef niet had' om een zelfmoordpoging te doen, tot die ene dag in 2024.

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Frank de Boer openlijk over de zelfmoordpoging die zijn vader in 2024 deed. Cees de Boer werd gevonden in het riet vlakbij het ouderlijk huis van de familie, waar hij probeerde zichzelf van het leven te beroven. " Echt, depressie is een vreselijk iets", luidt de conclusie van De Boer nadat hij openhartig vertelt over de poging van zijn vader.

Euthanasie

De vader van De Boer koos dus voor euthanasie en dat verzoek werd ook ingewilligd. Bij sommige anderen is dat niet het geval omdat iemand 'ondraaglijk moet lijden' om in aanmerking te komen voor euthanasie. "We doen in Nederland soms nog krampachtig over euthanasie, maar het is juist iets moois", vindt De Boer.

"Stel dat mijn vader daadwerkelijk voor de trein was gesprongen. Dan was het leed voor ons – en mogelijk ook anderen – veel groter geweest dan nu. Als familie koesteren we het dat hij waardig is gestorven, dat hij niet een machinist een eeuwig trauma heeft bezorgd."

Ongeluk bleek begin van de lijdensweg

Cees de Boer was vroeger zelf ook voetballer, maar in 2018 ging de vader van de twee oud-internationals fysiek achteruit na een ongeluk met de fiets. Eerst reed hij tegen een paaltje en vervolgens werd hij met de fiets in de hand geschept door een motorrijder. Later bleek dat hij waarschijnlijk een TIA kreeg voor het ongeluk en dat de motorrijder onschuldig was.