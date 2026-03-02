PSV reist dinsdagavond met de nodige personele zorgen af naar Nijmegen voor de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen NEC. Na de zege op Heracles Almelo zijn er géén nieuwe blessuregevallen bijgekomen, al is er wel een grote twijfel over de inzetbaarheid van Armando Obispo. Sportnieuws.nl zet de afwezigen op een rij.

Trainer Peter Bosz kan tegen NEC sowieso géén beroep doen op Ruben van Bommel, Alassane Pléa, Nick Olij, Guus Til en Anass Salah-Eddine. Daarnaast is Obispo een twijfelgeval. De verdediger werd afgelopen zaterdag tegen Heracles al in de rust gewisseld. De verdediger was misselijk geworden en moest overgeven. De klachten zijn sindsdien niet volledig verdwenen, waardoor zijn deelname aan het bekerduel op losse schroeven staat.

"We zijn aan het onderzoeken wat de oorzaak is. We hebben gezien dat er aan het begin van de wedstrijd een vervelend kopduel is geweest, wat er misschien iets mee te maken heeft", verklaarde Bosz op de persconferentie. "Obi is een uitstekende verdediger, die je er het liefst bij hebt."

Guus Til en Anass Salah-Eddine snel terug

Anass Salah-Eddine is dinsdag nog niet inzetbaar, maar de linksback ligt wel op schema voor een rentree komend weekend, als PSV in eigen huis AZ ontvangt. Guus Til is dan nog niet terug, al zit hij al wel in de eindfase van zijn herstel. Mogelijk maakt hij op 14 maart tegen NEC weer deel uit van de selectie. "Het kan snel gaan als hij weer op het veld staat", zegt Bosz.

Nick Olij, die eigenlijk het bekertoernooi zou keepen, is enkele weken geleden opnieuw geblesseerd geraakt. "Dat was voor hem een enorme klap. Hij zou op de bank zitten en eigenlijk gaan spelen, maar kreeg toen zelf weer een tik. Voor hem is dat lastig geweest en hij is het nu aan het verwerken. Nick is op de goede weg, maar nog niet zo ver om erbij te zijn. Ik verwacht wel dat hij dit seizoen nog kan spelen, maar het gaat nu nog niet. En het seizoen gaat snel naar het einde. We hebben nog maar negen wedstrijden in de eredivisie te spelen en nog een of twee bekerwedstrijden."

Belang van KNVB Beker

Bosz benadrukt het belang dat PSV hecht aan de KNVB Beker. "We hebben uitgesproken dat we de drie Nederlandse prijzen willen winnen. De eerste (Johan Cruijff Schaal, red.) hebben we aan het begin van het seizoen gewonnen, we zijn goed onderweg in de competitie en we zijn goed onderweg in de beker, maar we hebben nu wel een zware uitwedstrijd voor de boeg tegen een heel sterke tegenstander."

Die tegenstander, NEC, kan bovendien rekenen op veel lof van de PSV-trainer. "Het is knap wat ze daar doen. Als je NEC voor het seizoen ergens zou inschalen dan zou dat zeker niet de vierde plek zijn. De laatste vier duels is het qua resultaten misschien minder, maar als je ziet wat voor energie die ploeg heeft, dan vind ik het heel knap." De halve finale tussen NEC en PSV wordt dinsdagavond om 20.00 uur gespeeld in stadion De Goffert.